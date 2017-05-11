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醫訊》郊外踏青 小心水蛭上身

2017-05-11  14:23

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹一名中年男子到台大醫院新竹分院急診室，指有隻深色長條狀的蟲鑽進他的腳踝，經醫師診視，在內側腳踝找到一個有點滲血的表淺傷口，經比對發現，應該是新生「水蛭」吸血所致。

台大醫院新竹分院急診醫學部醫師李世光表示，水蛭通常生長在低凹的溪谷、潮濕的草地，民眾到郊外、溪邊踏青，可在石頭邊、樹枝上或葉子背面看到一大堆會動的黑色絲狀蟲，那就是新生水蛭的大本營，他們需要血以繁衍後代。

李世光說，水蛭若附在宿主身上，會用口器刺入皮膚吸血，釋放麻醉成分使宿主不易察覺。同時，水蛭會在宿主血液系統中釋放抗凝血酶、水蛭素，因此，當遇到水蛭黏在身上的時候，記得千萬不要直接拔除，如此有可能會讓水蛭口器留在身體裡而造成潰爛；若用火烤、灑鹽的方式處理，也可能會造成傷口處感染。

李世光建議，要去除水蛭，可用指甲或類似扁平鈍器貼著皮膚撬開水蛭前端的吸盤，再撬開另一端的吸盤，當撬開水蛭吸盤時，水蛭的顎也會鬆開。

另外，登山健行時若想預防水蛭上身，可穿緊身長褲與中統登山襪，在小腿以下部位，噴抹香茅油、樟腦油、食鹽或是綠油精、白花油等；以手撥頭髮、摸臉前，要先注意是否有水蛭在手上，以免跑上頭頸部；若在陰濕的水蛭惡地，要盡量避免不必要的碰觸如雜草、樹枝、樹幹，更不要坐臥；可疑的生水，得煮滾或過濾後再喝；若在水蛭惡地搭帳蓬過夜，可在地布外圍，用防蚊液噴上一圈，睡覺就能更加安穩。

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  • 新竹一名中年男子到臺大醫院新竹分院急診室，指有隻深色長條狀的蟲鑽進他的腳踝，經醫師診視，在內側腳踝找到一個有點滲血的表淺傷口，經比對發現，應該是新生「水蛭」吸血所致。（資料照，記者王駿杰攝）

    新竹一名中年男子到臺大醫院新竹分院急診室，指有隻深色長條狀的蟲鑽進他的腳踝，經醫師診視，在內側腳踝找到一個有點滲血的表淺傷口，經比對發現，應該是新生「水蛭」吸血所致。（資料照，記者王駿杰攝）

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