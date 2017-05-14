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溫馨片》不用三跪九叩禮！一支筆一張白紙就能感動媽咪

2017-05-14  09:33

〔即時新聞／綜合報導〕

一年一度的母親節又到了，許多人都會趁這個機會表達對母親的感謝。有的人會買份大禮送給媽媽，有人會請媽媽吃一頓大餐，也有人會手作卡片聊表心意。如果要用繪畫來表達對母親的愛，畫出心目中的母親，大家會畫出什麼樣子呢？這次找來6位自願者，畫出心中最美的母親，雖然有些人畫出來的母親好像有哪裡不對，但不可否認的是每個人的愛都是滿滿的。再次敬祝全天下的母親：母親節快樂！

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