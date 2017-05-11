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賣大齡便當出國圓夢 阿公阿嬤「腳無力」先鍛鍊

2017-05-11  14:18

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市居家服務中心常樂園，去年推出由70到90歲的阿公、阿嬤們發揮廚藝製作的「大齡便當」，讓他們找回自我價值，便當收入還可補助去日本與雪梅日照中心交流的圓夢基金，預計13日啟程，而為讓平時走路不穩、會喘與腳無力的阿公、阿嬤們增強體力，3月起居家服務中心就開始訓練他們的體力，今天驗收2個月鍛鍊成果。

淑霞阿嬤說，在家透過抬腿、抱胸起坐運動練習肌耐力，筋骨輕鬆不少；正治阿公則每天走路30分鐘，訓練腿力，運動後更有精神。

居家服務中心主任林玉琴說，阿公、阿嬤到日本除參訪日照中心，還會讓日本長輩品嘗大齡便當，試試台灣味。

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  • 常樂園阿公、阿嬤將赴日圓夢，讓日本長輩品嘗「大齡便當」。（記者王善嬿攝）

    常樂園阿公、阿嬤將赴日圓夢，讓日本長輩品嘗「大齡便當」。（記者王善嬿攝）

  • 常樂園阿公、阿嬤將出國圓夢，行前進行體能訓練避免腳無力。（記者王善嬿攝）

    常樂園阿公、阿嬤將出國圓夢，行前進行體能訓練避免腳無力。（記者王善嬿攝）

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