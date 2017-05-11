萬安演習 墾丁大街難得淨空

2017-05-11 14:07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕南部地區（台南市、高雄市、屏東縣）正舉行萬安40號演習，平常人潮滿滿的墾丁大街，難得出現無人走動的景象。

1時30分警報響起後，墾丁大街上的台灣民眾大都配合警方引導進入室內，部分中港澳遊客則一頭霧水，試圖騎著電動車或繼續逛街，經警方強調罰則後才配合演習進行。

墾丁大街居民阿純說，中國遊客開玩笑說「我們是演習對象的國民，應該不必躲藏吧。」她也笑虧對方說「真的有砲彈、子彈哪還會分國籍。」最後仍配合執行演習，成為旅行中的難得體驗。

警方表示，對民眾宣導人車必須遵守疏導或就地疏散避難，違者可依民防法處3萬元以上15萬元以下罰鍰，店家及民眾都能配合執行。