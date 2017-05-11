| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

萬安演習 墾丁大街難得淨空

2017-05-11  14:07

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕南部地區（台南市、高雄市、屏東縣）正舉行萬安40號演習，平常人潮滿滿的墾丁大街，難得出現無人走動的景象。

1時30分警報響起後，墾丁大街上的台灣民眾大都配合警方引導進入室內，部分中港澳遊客則一頭霧水，試圖騎著電動車或繼續逛街，經警方強調罰則後才配合演習進行。

墾丁大街居民阿純說，中國遊客開玩笑說「我們是演習對象的國民，應該不必躲藏吧。」她也笑虧對方說「真的有砲彈、子彈哪還會分國籍。」最後仍配合執行演習，成為旅行中的難得體驗。

警方表示，對民眾宣導人車必須遵守疏導或就地疏散避難，違者可依民防法處3萬元以上15萬元以下罰鍰，店家及民眾都能配合執行。

廣告
  • 墾丁大街難得淨空。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁大街難得淨空。（記者蔡宗憲攝）

  • 警報剛發佈時，騎電動車遊客不知所措。（記者蔡宗憲攝）

    警報剛發佈時，騎電動車遊客不知所措。（記者蔡宗憲攝）

  • 墾丁大街遊客都配合引導進入室內。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁大街遊客都配合引導進入室內。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墾丁大街 萬安演習
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：萬安演習 墾丁大街難得淨空


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.