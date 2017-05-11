竹縣龍舟點睛下水 27日新豐池和湖登場
2017-05-11 13:58
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣106年縣長盃龍舟競賽，端午節連假首日，27日上午9點起在新豐鄉池和宮前池和湖登場，今年共吸引37隊參加，其中公開組有15隊，競爭激烈；縣府今天舉行競賽龍舟點睛下水儀式，邀請民眾踴躍前往觀賽，一起為選手加油。
龍舟點睛下水儀式，今早由縣長邱鏡淳擔主祭官，偕同議長張鎮榮、新豐鄉長徐茂淦、縣議員羅春蘭及新豐鄉村長、代表等地方人士，虔誠上香敬獻，祈求眾神保佑活動順利圓滿，接著為龍舟點睛、淨水，在隆隆的鞭炮聲中，由吊車將龍舟移置池和湖。
「5月5過端午，划龍舟、敲鑼鼓，1、2、3、4、5，你來划漿、我打鼓！」，邱鏡淳表示，端午龍舟競賽為傳統民俗活動，提供縣民休閒去處，同時促銷農特產品，帶動地方繁榮。
新豐鄉公所說，龍舟競賽共有37隊、近900名好手報名，包括台中、台北、桃園、科學園區和國軍等都有組隊參加；其中，中國科技大學報名4隊，仰德高中報名3隊。
當天在池和湖畔，也有鴨蛋等地方農特產展售，香園教養院的院生也會設攤，還有社區民眾歌舞表演，歡迎鄉親共襄盛舉，提前歡渡端午佳節 。
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