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亂髮媽媽羞過母親節 經美髮師義剪給自信

2017-05-11  13:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕患有牛皮癬的32歲媽媽阿英，總是頂著一頭亂髮和滿頭皮屑，今年母親節前夕被屏東家扶中心安置寄養的3個孩子，終可回家團聚，但她對自己「瘋婆子」的形象很在意，美髮師吳采霖獲悉後熱心義剪，俏麗短髮讓阿英重拾信心。

阿英與先生育有5名子女，因經濟問題，孩子發展遲緩，夫妻倆親職能力不足，致家中3名幼童均接受寄養安置；後來在屏東家扶中心及屏東政府兒保社工協助下，阿英和先生親職能力明顯提升，孩子在寄養家庭接受早期療育也有進步。

經過評估，孩子可在今年母親節前夕返家團聚；但阿英一頭亂髮和皮屑，讓她對孩子返家一事，感到開心又擔憂，她說，自己很想要剪掉惱人的頭髮，但一走進美容院就被拒絕，因為她的牛皮癬和頭上的皮屑，讓人誤以為會傳染，被拒絕幾次後，再也沒有勇氣去美容院，結果頭髮愈來愈長，皮屑讓頭髮赳結在一起，連洗髮都難。

屏東家扶督導黃淑玲將這個故事告訴造型美妍建髮店的老闆吳采霖，專門處理頭皮困擾的她，馬上請阿英到她的店裡免費剪髮；剪髮過程中，吳采霖耐心地梳開每一根頭髮，教導阿英平日如何照顧頭皮和頭髮，她也鼓勵阿英「擁有5名子女是幸福的母親，一定要努力讓孩子都回到家！」。

最近阿英帶著自信笑容和俏麗短髮，到屏東家扶中心接孩子們返家，準備一起迎接一家團聚後的第一個母親節。

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  • 吳采霖（左）熱心幫阿英義剪。（記者羅欣貞攝）

    吳采霖（左）熱心幫阿英義剪。（記者羅欣貞攝）

  • 美髮師吳采霖（左）給了阿英（右）一頭俏麗短髮。（記者羅欣貞翻攝）

    美髮師吳采霖（左）給了阿英（右）一頭俏麗短髮。（記者羅欣貞翻攝）

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