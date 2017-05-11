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台南肉品市場排廢水被重罰 議員質疑埋暗管偷排

2017-05-11  13:47

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區肉品市場今年元旦排放廢水，污染河川，環保局最近依水污法重罰196萬元。市議員李中岑今天總質詢時，爆料安南肉品市場不僅「偷排」廢水，還涉嫌埋暗管把廢水竟直接排到草叢內，痛批環保局坦護，同樣是政府單位，市府卻官官相護。

李中岑今天在議場播放她半夜赴安南肉品市場拍攝追查的影片，質疑安南肉品市場偷埋暗管，還偷排廢水，她提出檢舉後，在今年4月1日凌晨於現場守到半夜，竟未看到環保局稽查人員到來，但環保局給她的說明報告，竟然說當天凌晨2點多有派人到現場。市府相關單位違法，卻官官相護，第一名的市長，卻丟台南市民的臉。

環保局表示，今年元月1日，肉品市場因排放污水經檢驗濃度超標，已被裁罰190餘萬元，也要求改善，對於議員指控的部分，該局會再來調查，該局對於相關檢舉、陳情，都會派人處理，相關裁處均會依法公平處理，不坦護。

市長賴清德則表示，感謝李議員的指教，市府會依法裁處，並要求肉品市場改善。

肉品市場總經理黃文賢則表示，該市場沒有暗管，議員指控的管路並非暗管，而是場內緊急處理的貯存管線。而元旦該市場休息，懷疑是遭人破壞，在環保局開罰後，肉品市場已向警方報案追查。至於，廢水排入草叢一事，這是場內草地而非往外排，這部分他會來檢討。

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  • 市議員李中岑總質詢，爆料安南肉品市場「偷排」廢水，痛批環保局坦護。（記者蔡文居攝）

    市議員李中岑總質詢，爆料安南肉品市場「偷排」廢水，痛批環保局坦護。（記者蔡文居攝）

  • 台南市安南肉品市場。（記者蔡文居攝）

    台南市安南肉品市場。（記者蔡文居攝）

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