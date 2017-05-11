康乃馨、黑芝麻油相贈 清水分局長祝女員工母親節快樂
2017-05-11 13:43
〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水分局今天提前慶祝母親節，分局長郭順德特別準備了康乃馨及黑芝麻油禮盒，致贈已當媽媽的同事，感謝她們對警察工作的付出及貢獻，並提前祝福母親節快樂、永遠健康美麗，讓媽媽們覺得好窩心；不過，也有男性同事開玩笑地說，女生有婦女節及母親節，男生就算父親節也沒人慶祝，有點哀怨。
母親節即將來臨，郭順德鑑於平常都是媽媽在照顧全家人的健康，在這特別的日子裡，特別貼心準備了沙鹿區農會的黑芝麻油禮盒，贈送分局裡已當媽媽的女同事，呵護媽媽們的健康，並親自送上康乃馨，祝福這些「媽媽」母親節快樂。
此外，清水分局並邀請清水區衛生所護理師李一卉分享婦女健康保健，希望透過講座提升女性同事健康保健常識，讓女同事直呼「揪感心ㄟ！」
郭順德表示，母親是家庭的靈魂，不僅要照顧好另一半，也身負孩子教育的重任，總是不遺餘力地照顧全家人的日常生活，感謝分局女性同事在職場及家庭盡心盡力。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 性侵假釋犯破壞電子腳鐐 從澎湖搭船竄逃嘉義
- 中職》失誤遭嗆「去給車撞」 球員老婆怒回酸民
- J.K.羅琳新片來台選角 製片牽線台中取景有回音
- 永靈宮門神 眼神、腳尖彷彿會動
- 中職》建立入札制度幫大王旅外？吳志揚有不同看法
- 大武漁港養灘 草埔隧道幫大忙
- 性感詩人身材太好 小S、林志玲齊聲大讚
- 陳珮騏下毒手 蔡凡熙變豬頭
- 對抗北韓威脅 CIA成立特殊單位對付金正恩
- 日職》陽岱鋼等人不在一軍 讀賣老長官說重話
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- 國中會考避廟會 曾文農工考場改曾文家商
- 寄養家庭：打開家門 讓愛住進來
- 江澤民傳出病危後...有學校接他賀電
- 調查川普 已有三人被鍘
- 永平、新屋組籃球隊 4校拚HBL
- 俄外長橢圓室會川普 談敘利亞有進展
- 賴清德談同婚 「相愛的人有權利在一起」
- 台幣小貶0.8分 半個月新低
- ＷＨＡ》場外爭取發聲 衛福部長行程滿檔
- 《小檔案》小黑蚊—台灣鋏蠓
- 司改國是會議今增開 聚焦更生人議題
- 羅美玲結婚2周年 想幫兒添妹
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwanese officials ready to work from WHA sidelines
- 普廷打冰球摔得四腳朝天 否認與FBI局長被炒有關
- 郝︰中南部軌道無意義 陳菊：飽漢不知餓漢飢
- 《小檔案》彩虹橋
- 獨盟》曼尼赴日首轟出爐 打擊率高到嚇人（影音）
- 合歡山杜鵑花季塞爆 啟動交管
- 大漢溪河岸 驚現大批垃圾裸露
- 東森國際 第一季每股虧損0.08元
- 藍委反前瞻灑麵粉、潑水 綠委狼狽灰頭白臉
- 劉伊心怕被叫老 小9歲繼子沒喊「小媽」
- 中國廣東數萬人暴動抗議 武警催淚彈鎮壓
- 宋仲基獻吻！女星嗨到表情失守被罵「有私心」
- 獨盟》曹錦輝中1日再登板 飆K雙殺無失分
- 長照徵才 衛福部：平均月薪32K
- 胡智為轉後援：愛先發也愛挑戰
- 酒後爆粗怨白百何 陳羽凡崩潰「山高水遠，江湖再見」
- 法德藥抗精神分裂學名藥 獲美上市核准
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：康乃馨、黑芝麻油相贈 清水分局長祝女員工母親節快樂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分