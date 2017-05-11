康乃馨、黑芝麻油相贈 清水分局長祝女員工母親節快樂

2017-05-11 13:43

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水分局今天提前慶祝母親節，分局長郭順德特別準備了康乃馨及黑芝麻油禮盒，致贈已當媽媽的同事，感謝她們對警察工作的付出及貢獻，並提前祝福母親節快樂、永遠健康美麗，讓媽媽們覺得好窩心；不過，也有男性同事開玩笑地說，女生有婦女節及母親節，男生就算父親節也沒人慶祝，有點哀怨。

母親節即將來臨，郭順德鑑於平常都是媽媽在照顧全家人的健康，在這特別的日子裡，特別貼心準備了沙鹿區農會的黑芝麻油禮盒，贈送分局裡已當媽媽的女同事，呵護媽媽們的健康，並親自送上康乃馨，祝福這些「媽媽」母親節快樂。

此外，清水分局並邀請清水區衛生所護理師李一卉分享婦女健康保健，希望透過講座提升女性同事健康保健常識，讓女同事直呼「揪感心ㄟ！」

郭順德表示，母親是家庭的靈魂，不僅要照顧好另一半，也身負孩子教育的重任，總是不遺餘力地照顧全家人的日常生活，感謝分局女性同事在職場及家庭盡心盡力。