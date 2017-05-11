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「猛暑日」已到 台北今出現35度高溫

氣象局台北觀測站在今天上午11點36分時已測到達「猛暑日」標準的35度高溫。（圖擷自中央氣象局）

2017-05-11  14:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣今明兩天在暖氣團內，持續悶熱天氣，今天上午11點36分時，台北已出現達「猛暑日」標準的35度。

中央氣象局科技中心主任鄭明典今日中午在臉書轉貼氣象局今日最高溫記錄，台北觀測站在上午11時36分已測到35度的高溫。鄭明典指出，35度是統計高溫日數的門檻，有部分學者還以35度定為台灣猛暑日的標準。鄭明典還說，可以「看看今天還會不會再高上去！」。

不過截至今日14時資料為止，台灣今日最高溫就是台北於11時36分出現的35度，另外嘉義在13時16分測到34.4度的高溫，板橋在12時07分也有34度的高溫。

中央氣象局指出，明天上半天天氣仍穩定，高溫都在30度以上，中南部甚至可達33至34度，不過週六鋒面就會開始影響，全臺天氣不穩定，中部以北及東半部地區容易有雷雨或局部較大雨勢出現，高溫也會稍微下降，但台東可能會有局部焚風，高溫預計可達35度以上。

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