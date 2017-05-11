哪個縣市生育津貼最優惠 送子鳥網站報你知
2017-05-11 13:24
衛生局人員宣導送子鳥網路，讓新人輕鬆完成人生大事。（記者謝武雄攝）
〔記者謝武雄／桃園報導〕「結婚登記要帶甚麼？」、「哪個縣市生育補助最優惠？」這些都是新人最需要得到資訊，衛生福利部成立「送子鳥資訊服務網」，讓新人可以輕鬆整合各種資訊；桃園市政府衛生局今天舉行記者會，告訴民眾網頁資訊，如何輕鬆完成人生大事。
記者會由綜合企劃科長陳效君主持，會中也安排簡單短劇，告訴新人如何透過「送子鳥資訊服務網」取得各種「結婚生子」資訊；陳效君說，「送子鳥資訊服務網」彙整各單位提供服務項目，在單一網站即可提供從結婚、懷孕、分娩、新生兒至學齡前、學齡兒童至青少年各階段所需要的福利項目及衛教資訊，包含各界所關心生育津貼、育兒津貼等。
陳效君表示，民眾加入送子鳥會員，填寫預產期或是新生兒出生日期等資訊，系統還會提前發送「產檢通知」、「新生兒預防接種」，訂閱電子報還可收到專屬訊息，包含「新生兒健保卡申辦進度查詢」、「勞保或國民年金生育給付進度查詢」等通知服務；另為擴大服務新住民，網站還貼心提供越南語版網頁，提供越南新住民朋友更親切的便利服務。
民眾如欲查詢送子鳥資訊服務網，可以從桃園市政府衛生局首頁連結進入，電話，334-0935轉2200。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 性侵假釋犯破壞電子腳鐐 從澎湖搭船竄逃嘉義
- 中職》失誤遭嗆「去給車撞」 球員老婆怒回酸民
- J.K.羅琳新片來台選角 製片牽線台中取景有回音
- 永靈宮門神 眼神、腳尖彷彿會動
- 中職》建立入札制度幫大王旅外？吳志揚有不同看法
- 大武漁港養灘 草埔隧道幫大忙
- 性感詩人身材太好 小S、林志玲齊聲大讚
- 陳珮騏下毒手 蔡凡熙變豬頭
- 對抗北韓威脅 CIA成立特殊單位對付金正恩
- 日職》陽岱鋼等人不在一軍 讀賣老長官說重話
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- 國中會考避廟會 曾文農工考場改曾文家商
- 寄養家庭：打開家門 讓愛住進來
- 江澤民傳出病危後...有學校接他賀電
- 調查川普 已有三人被鍘
- 永平、新屋組籃球隊 4校拚HBL
- 俄外長橢圓室會川普 談敘利亞有進展
- 賴清德談同婚 「相愛的人有權利在一起」
- 台幣小貶0.8分 半個月新低
- ＷＨＡ》場外爭取發聲 衛福部長行程滿檔
- 《小檔案》小黑蚊—台灣鋏蠓
- 司改國是會議今增開 聚焦更生人議題
- 羅美玲結婚2周年 想幫兒添妹
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwanese officials ready to work from WHA sidelines
- 普廷打冰球摔得四腳朝天 否認與FBI局長被炒有關
- 郝︰中南部軌道無意義 陳菊：飽漢不知餓漢飢
- 《小檔案》彩虹橋
- 獨盟》曼尼赴日首轟出爐 打擊率高到嚇人（影音）
- 合歡山杜鵑花季塞爆 啟動交管
- 大漢溪河岸 驚現大批垃圾裸露
- 東森國際 第一季每股虧損0.08元
- 藍委反前瞻灑麵粉、潑水 綠委狼狽灰頭白臉
- 劉伊心怕被叫老 小9歲繼子沒喊「小媽」
- 中國廣東數萬人暴動抗議 武警催淚彈鎮壓
- 宋仲基獻吻！女星嗨到表情失守被罵「有私心」
- 獨盟》曹錦輝中1日再登板 飆K雙殺無失分
- 長照徵才 衛福部：平均月薪32K
- 胡智為轉後援：愛先發也愛挑戰
- 酒後爆粗怨白百何 陳羽凡崩潰「山高水遠，江湖再見」
- 法德藥抗精神分裂學名藥 獲美上市核准
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：哪個縣市生育津貼最優惠 送子鳥網站報你知
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分