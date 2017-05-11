哪個縣市生育津貼最優惠 送子鳥網站報你知

衛生局人員宣導送子鳥網路，讓新人輕鬆完成人生大事。（記者謝武雄攝）

2017-05-11 13:24

〔記者謝武雄／桃園報導〕「結婚登記要帶甚麼？」、「哪個縣市生育補助最優惠？」這些都是新人最需要得到資訊，衛生福利部成立「送子鳥資訊服務網」，讓新人可以輕鬆整合各種資訊；桃園市政府衛生局今天舉行記者會，告訴民眾網頁資訊，如何輕鬆完成人生大事。

記者會由綜合企劃科長陳效君主持，會中也安排簡單短劇，告訴新人如何透過「送子鳥資訊服務網」取得各種「結婚生子」資訊；陳效君說，「送子鳥資訊服務網」彙整各單位提供服務項目，在單一網站即可提供從結婚、懷孕、分娩、新生兒至學齡前、學齡兒童至青少年各階段所需要的福利項目及衛教資訊，包含各界所關心生育津貼、育兒津貼等。

陳效君表示，民眾加入送子鳥會員，填寫預產期或是新生兒出生日期等資訊，系統還會提前發送「產檢通知」、「新生兒預防接種」，訂閱電子報還可收到專屬訊息，包含「新生兒健保卡申辦進度查詢」、「勞保或國民年金生育給付進度查詢」等通知服務；另為擴大服務新住民，網站還貼心提供越南語版網頁，提供越南新住民朋友更親切的便利服務。

民眾如欲查詢送子鳥資訊服務網，可以從桃園市政府衛生局首頁連結進入，電話，334-0935轉2200。