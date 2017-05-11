| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

南投3地返鄉專車 竹山、鹿谷母親節上路

南投縣議員張志銘團隊與溪頭妖怪村合作，針對竹山及鹿谷在外遊子推出母親節返鄉專車。（記者謝介裕攝）

2017-05-11  13:16

〔記者謝介裕／南投報導〕不讓台東縣返鄉專車專美於前，南投縣集集鎮公所、溪頭妖怪村、南投縣議員張志銘等機關團體相關人員，也分別針對集集、鹿谷與竹山等3鄉鎮，推出「重要節日返鄉專車」，且搭載量秉持「多多益善」原則，以突破大眾運輸時間與班次限制，一圓在外工作或就學的鄉親與家人相聚的天倫夢。

竹山、鹿谷對外交通，十分依賴客運公車，每逢重大節日客運座位總是不敷使用，且客運班次最晚只到夜間9時，令在外求學或工作的鄉親感到諸多不便，南投縣議員張志銘服務團隊遂與溪頭妖怪村合作，選擇即將到來的母親節作為返鄉專車試辦的第1個節日。

張志銘指出，母親節是一個很特別的節日，為促成竹山、鹿谷鄉親返鄉，「母親節返鄉專車」集合地點在台中烏日高鐵站1樓6號出口，將於5月12日晚上10時發車，今至明日中午12時止受理預約，電話預約專線（049）2647590。

集集鎮長陳紀衡說，每逢連續假期，以發展觀光為主的集集小鎮，總是吸引絡繹不絕的遊客前來遊玩，導致在外工作或就學的鄉親返鄉或多或少受到影響，因此才萌生「重要節日返鄉專車」構想。

不過，基於成本、經濟效益等各方面考量，返鄉專車以3天以上連續假期為主，首次試辦為端午節，集合地點同樣位於台中烏日高鐵站1樓6號出口，5月26日晚上9時發車；5月30日收假日當天晚上7時30分，也安排前往台中烏日高鐵站的接駁車供鄉親搭乘，發車地點在集集分局旁大型停車場，即日起受理預約，迄5月23日截止，預約專線（049）2762034專9或197或198。

廣告
  • 南投縣集集鎮公所公告受理端午節返鄉專車事宜。（記者謝介裕攝）

    南投縣集集鎮公所公告受理端午節返鄉專車事宜。（記者謝介裕攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 母親節 返鄉專車
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：南投3地返鄉專車 竹山、鹿谷母親節上路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.