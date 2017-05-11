南投3地返鄉專車 竹山、鹿谷母親節上路

南投縣議員張志銘團隊與溪頭妖怪村合作，針對竹山及鹿谷在外遊子推出母親節返鄉專車。（記者謝介裕攝）

2017-05-11 13:16

〔記者謝介裕／南投報導〕不讓台東縣返鄉專車專美於前，南投縣集集鎮公所、溪頭妖怪村、南投縣議員張志銘等機關團體相關人員，也分別針對集集、鹿谷與竹山等3鄉鎮，推出「重要節日返鄉專車」，且搭載量秉持「多多益善」原則，以突破大眾運輸時間與班次限制，一圓在外工作或就學的鄉親與家人相聚的天倫夢。

竹山、鹿谷對外交通，十分依賴客運公車，每逢重大節日客運座位總是不敷使用，且客運班次最晚只到夜間9時，令在外求學或工作的鄉親感到諸多不便，南投縣議員張志銘服務團隊遂與溪頭妖怪村合作，選擇即將到來的母親節作為返鄉專車試辦的第1個節日。

張志銘指出，母親節是一個很特別的節日，為促成竹山、鹿谷鄉親返鄉，「母親節返鄉專車」集合地點在台中烏日高鐵站1樓6號出口，將於5月12日晚上10時發車，今至明日中午12時止受理預約，電話預約專線（049）2647590。

集集鎮長陳紀衡說，每逢連續假期，以發展觀光為主的集集小鎮，總是吸引絡繹不絕的遊客前來遊玩，導致在外工作或就學的鄉親返鄉或多或少受到影響，因此才萌生「重要節日返鄉專車」構想。

不過，基於成本、經濟效益等各方面考量，返鄉專車以3天以上連續假期為主，首次試辦為端午節，集合地點同樣位於台中烏日高鐵站1樓6號出口，5月26日晚上9時發車；5月30日收假日當天晚上7時30分，也安排前往台中烏日高鐵站的接駁車供鄉親搭乘，發車地點在集集分局旁大型停車場，即日起受理預約，迄5月23日截止，預約專線（049）2762034專9或197或198。