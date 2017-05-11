感心！ 新營藥師送10位受扶助家庭血壓計

2017-05-11 12:57

〔記者楊金城／台南報導〕溫馨五月，博登送愛，新營博登人安藥局是台南市衛生局輔導的高齡友善藥局，藥師陳立人上午關懷10位北台南家扶中心的受扶助家庭，贈送每人血壓計、康乃馨、麥片、酸痛貼布，還切蛋糕提前祝褔母親節，感謝受扶助的家扶媽媽、阿公為孩子的付出。

其中68歲家扶阿公郭福來1個人隔代教養照顧2名孫子，相當辛苦，他說，有了血壓計就可天天量計血壓情況，注意身體健康。

陳立人表示，為人子女，應把握當下盡孝道，抽空回家相聚、打電話或Line問好，讓母親感受到子女的孝心。

陳立人說，此次關懷家扶家庭希望拋磚引玉，期許有更多的善心人士站出來關懷弱勢。