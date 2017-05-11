中市甄選街頭藝人 作家局長路寒袖秀「帽子戲法」
2017-05-11 12:54
〔記者廖耀東／台中報導〕「作家路寒袖演帽子戲法，是什麼樣的橋段？」今上午台中市文化局舉辦街頭藝人甄選活動，現場請來FOCA福爾摩沙馬戲團現場演出「帽子戲法」，呼應甄選的主題，局長路寒袖也秀一段表演。表演者使出渾身解數，令觀眾及路過民眾看得目炫神迷，頻頻喝采，為6月24、25日於台中公園舉辦的街頭藝人甄選活動，做預告及暖身。
局長王志誠說，街頭藝人甄選去年獲得熱烈迴響，共有1264組報名參加，通過甄選組數，高達5成。項目包括表演藝術類、視覺藝術類和創意工藝類等三個類別。今年為符合社會民情及動物防治法，排除動物表演內容，也不得涉及宗教政治、違反公序良俗等議題。
過甄選者將核發「台中市街頭藝人證」，歡迎有興趣的達人踴躍上台中市文化局網站或台中市街頭藝人網站報名參加。
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