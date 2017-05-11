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來台服務52年 裴嘉妮修女成竹市首位殊勳歸化國民

2017-05-11  12:45

〔記者王駿杰／新竹報導〕義大利籍修女裴嘉妮來台服務長達52年，3年前開始到仁愛社會福利基金會服務，照顧身障者，成為新竹市第一位以特殊功勳歸化我國的外國人，市長林智堅感念裴修女無私奉獻的精神，今天前往仁愛社會福利基金會祝賀，感謝她的善心義舉，並指示相關單位儘速協助辦理取得身分證。

市府民政處指出，國籍法修正前，有特殊功勳於中華民國的外國人要申請身分證，需放棄原有國籍，本法在去年底修正後，已經可以不用放棄原有國籍，這等於打開對我國有特殊重大貢獻及優秀外國人才留在台灣的暢通管道。

同時，國籍法也修正外籍配偶申請歸化我國籍，已經不必提出生活保障無虞之證明，更採取先許可外國人歸化我國籍，1年內再補提喪失原有國籍證明之規定。

民政處表示，東區戶政於今年2月15日受理裴嘉妮修女歸化國籍案，積極協助申請人審核身分證明及殊勳相關證明文件，並上網搜尋裴嘉妮修女獲得第11屆醫療奉獻獎相關佐證資料（立法院厚生會醫療奉獻獎辦法及歷屆獲獎名冊），請仁愛福利基金會林執行長將裴女士得獎理由敘述成報告，彙整後在2月22日函送內政部審查，電請該部協助處理。

民政處說，內政部於4月13日送交行政院，獲得行政院同意後，內政部隨即以許可歸化國籍函復東區戶政事務所轉交裴嘉妮修女。目前全國有7位取得國籍，有4位已領取國民身分證。

裴嘉妮說，感謝市府協助，希望有機會能成為國際化友誼的橋樑，之後代表台灣與仁愛基金會的天使打擊樂團到梵蒂岡訪問，讓全世界看見台灣對社會福利的用心。

林智堅表示，感謝裴嘉妮修女對弱勢族群無私的關懷奉獻，及對社會福利默默的付出，她對台灣這塊土地卓越貢獻，令人欽佩與讚許，今天頒發感謝狀，希望讓更多人知道裴嘉妮的奉獻精神，藉此帶動祥和的社會氣氛。

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  • 感念義大利籍修女裴嘉妮（右）無私奉獻的精神，市長林智堅（左）今天前往仁愛社會福利基金會祝賀，感謝她的善心義舉。（記者王駿杰攝）

    感念義大利籍修女裴嘉妮（右）無私奉獻的精神，市長林智堅（左）今天前往仁愛社會福利基金會祝賀，感謝她的善心義舉。（記者王駿杰攝）

  • 市長林智堅指示相關單位儘速協助裴修女辦理取得身分證。（記者王駿杰攝）

    市長林智堅指示相關單位儘速協助裴修女辦理取得身分證。（記者王駿杰攝）

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相關關鍵字： 外籍修女 新竹市仁愛社會福利基金會 殊勳歸化
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標題：來台服務52年 裴嘉妮修女成竹市首位殊勳歸化國民


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