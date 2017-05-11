聲控繪本、老人遊戲機... 台科大學子畢展秀創意
2017-05-11 12:40
〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣科技大學工商業設計系推出今年畢展作品，其中學生寧育禎、莊琬亭打造聲控投影的故事書「晚安」，可自動下載雲端內容，將畫面投射到天花板，不僅不用翻書，還能感測說故事者的關鍵字來切換畫面，極富互動與趣味性。
台科大學生寧育禎、莊琬亭表示，當初是為了改善親子在睡前坐著讀繪本的姿勢，以及燈光昏暗問題，設計出用聲控、免翻書的繪本故事機，設計角色書籤可插到故事機上，來啟動故事雲端內容下載，也透過關鍵字聲控將光影故事畫面投射到天花板，讓親子可以躺著說床邊故事，增添更多互動與趣味性。
另，同系學生謝亞融、洪宥紳看中夏季蚊蟲的問題，也推出新型捕蚊器「誘」，花半年時間研究蚊子，借了上百隻蚊子來做實驗，成功打造作品，如針對蚊子飛行高度設計尺寸，運用能吸引蚊子的二氧化碳、乳酸氣味作為吸引源，並感測蚊子的振翅頻率啟動風扇吸蚊，以雙層磁力黏網捕捉蚊子等。
還有同系學生林維娟、戴琳也走訪日照中心，接觸失智老人，設計出音樂復健器材「樂活光音」互動遊戲機，以節奏打擊、樂器演奏、歌曲接龍等來鍛鍊長者專注力、記憶力與執行力。同系學生戴上鈞則是利用瀝青與環氧樹脂，造出極富藝術感的花器；蘇庭萱、倪亦廷則向檳榔攤回收不要的檳榔殼，製成可利用的纖維材質，利用材質粗糙多孔的特性設計成吸音磚、屏風、凳子，打造「檳榔再造」環保家具。
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