一例一休後調查 這2級醫院的護理師更累

台灣勞工陣線聯盟秘書長孫友聯（中）、台灣護理產業工會理事長盧孳艷（左二）等人11日召開記者會，公布2017年台灣護理人員職場一例一休調查結果。（記者朱沛雄攝）

2017-05-11 12:46

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國際護師節將屆，一例一休實施後，台灣護理產業工會對護理師所進行的網路調查指出，新法上路後護理師每日工時有微幅下降，但護病比在醫學中心、區域醫院層級卻反而惡化；護產工呼籲，唯有改善勞動條件，才能真正讓離職率下降。

國際護師節就在明天，民進黨立委鍾孔炤、林淑芬國會辦公室，與台灣勞工陣線、台灣護理產業工會聯合舉辦「2017年台灣護理人員職場一例一休大調查」記者會，公布對於《勞基法》一例一休新制上路後，對於護理師勞動現況進行的網路調查。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，縮短工時的趨勢不可逆，一例一休上路後，成為長期違法的慣老闆的照妖鏡，一例一休將休息日出勤的加班費法制化，讓慣老闆哀聲連連，這些問題也反應在醫療護理產業，因此他們也關注護理師的工時等勞動權是否受到保障。

護產工理事長盧孳艷表示，他們於3月1日至4月15日期間，於相關工會、護理團體網頁上投問卷，讓護理人員在沒有壓力情況下誠實回答問題，回收600份有效問卷，受調者平均現任在職年資為6年，平均總年資為8.3年，受調者工作場所在醫學中心的有33%，在區域醫院的有39%，在地區醫院的有19%。

盧孳艷指出，修法後護理師日工時有微幅下降，以2016年與2017年相比，白班從10.36降為9.96、小夜班從9.45降為9.34、大夜班從9.82降至9.4；平均護病比除地區醫院從18.9降到15.7外，在醫學中心、區域醫院分別是從9.6升至10.1、13.1升至13.3，但三者皆未符合評鑑標準。

盧孳艷表示，儘管一例一休對改善護理人員工時過長稍有幫助，但資方用更緊縮的人力來避免勞檢被開罰，勞動狀況反而沒因此改善，歐盟研究指出，若能改善勞動條件，如降低護病比、工時，才是留住護理人員人才最好辦法，也才能因此降低離職率及病假率。

盧孳艷呼籲，第一，希望勞動部加強勞檢，並請工會成員陪檢，尤其是對特休假重點檢查；第二，希望健保署能公布護病比，並公布離職、留任率；第三，希望衛福部醫院評鑑檢視護病比，能改為各單位每名護理師直接照護人數，而非採計全院護理人員數。

衛福部醫事司科長李中月表示，目前仍在勞基法新制輔導期，仍在加強宣導醫院因應新制，對於醫院評鑑，他們很在乎護理人員的職場環境，如何合理計算護病比，已有委託計畫在評估中，將於下一輪修正評鑑基準時納入考量。

衛福部護理及健康照護司副司長蔡誾誾表示，目前登入職業的護理人力有增加2萬多人，但不會全部增加到醫院，是因部分增加到長照及社區照護系統，未來會在相關會議中，提醒醫院遵守相關改善事項，也會逐步改善護病比區塊的評鑑。