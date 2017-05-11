5大電信商消費爭議 這2家居冠…

2017-05-11 12:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕常抱怨手機上網、通話卡卡嗎？行政院消保處統計，電信行動通訊糾紛案件長期以來是申訴類型第一名，去年的申訴案件統計中，5大電信業者以中華電信申訴案件750件最多，但亞太電信申訴案件394件佔用戶百分比最高。

消保處統計各大電信業者申訴案件數，中華電信750件，占用戶數比例為百萬分之70。台灣大哥大676件，占用戶數比例為百萬分之91。遠傳電信555件，占用戶數比例為百萬分之76。亞太電信394件，占用戶數比例為百萬分之231。台灣之星292件，占用戶數比例為百萬分之175。

消保官王德明說，雖然中華電信的申訴案件最多，但因它的用戶量太多，因此以比例來看相對較少；反而是亞太電信雖申訴案件少，但用戶數少，因此佔比例最高。

以申訴內容來看，爭議原因類型前三名依序為通訊品質711件，占31.30%；綁約退款379件，占16.68%；故障與維修292件，占12.85%。