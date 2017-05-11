「世界重要現代建築」票選 公東教堂催票啦

公東高工聖堂大樓外觀樸實。（資料照，記者張存薇攝）

2017-05-11 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕坐落於台東的公東高工聖堂大樓是台灣重要的清水模建築，是台灣東部在戰後重要的建築之一，讓台灣與世界同時期的建築接軌，今年4月獲「世界建築文物保護基金會』」提名，成為唯一入圍票選活動的台灣建築，上月27日開始投票，教堂呼籲台灣民眾踴躍投票，「投出支持台灣的一票」。

據本報報導，校長藍振芳說，世界建築文物保存基金會是國際非營利組織，總部設在美國紐約，每年都票選出世界文化資產，屏東魯凱族石板屋、澎湖萬安中社村均入選過，今年首度舉辦現代建築票選，由專家評選出全球30處重要現代建築，今天起開放全世界民眾投票，公東教堂是台灣唯一入圍作品。

藍振芳說，公東教堂完工於西元1960年，屬清水模建築，也就是不用油漆粉刷，呈現板模拆除的樣貌，因為創校神父錫質平希望把傳承「安貧節檢」的精神，也符合57年前台灣的狀況。當時1樓是工場，2、3樓是學生宿舍，4樓就是教堂。

交通大學建築研究所教授張基義也指出，當時的建築受立體派藝術影響，重視光影、建築前衛，在台東有這樣的建築，真的很了不起，是台灣的光榮。

立委蘇治芬2日在教育部官員陪同下參觀，她表示，這一棟有人文、歷史與意義的建築物，一定要大力的推薦。

截至目前為止，公東教堂以2341票落後給蒙特內哥羅的建築「Spomen Dom」（2557票），教堂呼籲台灣民眾踴躍投票支持，只要點擊投票頁面，點 VOTE投票，輸入email信箱，點SUBMIT送出，收信，點擊信中的連結確認就可以完成投票；一個email每天能投一次票。（換日時間為台灣中午12點）

相關票選網址如下：

全球30處重要現代建築票選活動

公東教堂是戰後台灣重要現代建築。（龐以喬提供）