中正紀念館周邊建築 高度放寬至65公尺
2017-05-11 12:27
〔記者鍾泓良／台北報導〕中正紀念堂於興建時在周邊區域50公尺劃設特定專用區，規定建物限高不得超過53公尺。台北市都委會今天上午審議「中正紀念堂周邊特定專用區高度管制細部計畫變更案」，都委會委員一致認為中正紀念堂周邊建物高度應放寬，因此變更案首次進入都委會就修正通過，未來信義路、愛國東路兩側建築高度放寬至65公尺，可再長高四層樓，形同「空間解嚴」。
北市府日前發布「中正紀念堂周邊特定專用區高度管制細部計畫變更案」，其中除了中山南路以西、杭州南路二段以東（除華光社區）、仁愛、信義路交叉口維持建築高度53公尺以下，其餘區域放寬至絕對高度65公尺。
而其中當地里民認為，過去53公尺限制是因為威權體制的限制，認為現在民風已經不同，希望可以高度全面解禁，但都發局及都委會均認為，中正紀念堂仍為國際觀光重地，周邊仍應回歸都市景觀限制，不能全面放寬；但接受意見把「絕對高度65公尺」改為「建築高度65公尺」，等於周邊見建築高度至多可再加四層樓。
中正紀念堂1976年開始興建，台北市為了維護中正紀念堂周邊景觀，1978年規範中正紀念堂周邊50公尺範圍為特定專用區，區域內建物高度以53公尺為限；中正紀念堂1980年落成，主樓標高76公尺，為當時台北市最高的建築物。
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