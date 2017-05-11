媽媽們給賴清德的心聲 「勿發龍崎掩埋場許可證」

2017-05-11 12:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕經濟部同意台南龍崎歐欣掩埋場輔導案再展延2年。環團與及台灣親子共學教育促進會等社團的家長們，擔心市長賴清德核發設置許可，今天在母親節前夕，到台南市政府陳情，盼望賴清德這枚關鍵印章不要蓋下去，為下一代孩子留下乾淨水資源。

水利局主秘蔡國詮代表接下陳情書，他表示，龍崎歐欣掩埋場開發計畫核准權責在經濟部業管單位，相關開發的水保計畫也早於98年核准，地方政府權限只在水保施工核淮許可證的核發，顧及地方民意，目前已暫緩核發許可證，地方環保團體的意見將會向高層反映。

台南市環保聯盟及環保公民社群聚集市府前，他們強調，不反對設置掩埋場處理廢棄物，但政府應該找合適地點，而不是一昧執著設在龍崎這處珍貴生態保護水資源區，造成環璄破壞萬劫不復，他們實在無法理解如此重要保護問題，中央到地方至今仍互踼皮球，態度曖味不明！

他們列舉台南龍崎歐欣掩埋場設置地，不適合開發為掩埋場的重要原因，包括1、有龍船活動斷層通過；2、每年不等量抬升，最多14公分，不透水布、水泥固化物都會破、會碎；3、位於二仁溪上游；4、接近農業灌溉取水口；5、有世界級景觀泥岩地形；6、廢棄物污水會污染嘉南平原、高屏地區地下水。

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