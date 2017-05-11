媽媽們給賴清德的心聲 「勿發龍崎掩埋場許可證」
2017-05-11 12:23
〔記者洪瑞琴／台南報導〕經濟部同意台南龍崎歐欣掩埋場輔導案再展延2年。環團與及台灣親子共學教育促進會等社團的家長們，擔心市長賴清德核發設置許可，今天在母親節前夕，到台南市政府陳情，盼望賴清德這枚關鍵印章不要蓋下去，為下一代孩子留下乾淨水資源。
水利局主秘蔡國詮代表接下陳情書，他表示，龍崎歐欣掩埋場開發計畫核准權責在經濟部業管單位，相關開發的水保計畫也早於98年核准，地方政府權限只在水保施工核淮許可證的核發，顧及地方民意，目前已暫緩核發許可證，地方環保團體的意見將會向高層反映。
台南市環保聯盟及環保公民社群聚集市府前，他們強調，不反對設置掩埋場處理廢棄物，但政府應該找合適地點，而不是一昧執著設在龍崎這處珍貴生態保護水資源區，造成環璄破壞萬劫不復，他們實在無法理解如此重要保護問題，中央到地方至今仍互踼皮球，態度曖味不明！
他們列舉台南龍崎歐欣掩埋場設置地，不適合開發為掩埋場的重要原因，包括1、有龍船活動斷層通過；2、每年不等量抬升，最多14公分，不透水布、水泥固化物都會破、會碎；3、位於二仁溪上游；4、接近農業灌溉取水口；5、有世界級景觀泥岩地形；6、廢棄物污水會污染嘉南平原、高屏地區地下水。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 萬安演習今13:30登場 南部留意交通管制！
- 嘉義知名建築師翁壽生猝死 親友不捨
- 記者親自體驗太極名家的威力 結果是這樣...
- 維格面臨400萬重罰 檢舉人可獲80萬獎金
- 中市甄選街頭藝人 作家局長路寒袖秀「帽子戲法」
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 性侵假釋犯破壞電子腳鐐 從澎湖搭船竄逃嘉義
- 中職》失誤遭嗆「去給車撞」 球員老婆怒回酸民
- 下馬威? 中國射彈祝「嚇」文在寅
- （影音）另一半若反同 楊丞琳：分手或罵到死
- 女童在校當眾脫褲 師揪惡狼
- 聯航又被控訴 禁止女乘客如廁並要求尿在杯子裡
- 會考前旺季效應 三貝德4月營收年增率19.83％
- 瑞莎大讚台灣治安好！ 自爆來台多年都沒鎖過家門
- 台股開盤上漲5.28點 報9973.60點
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- 日職》陽岱鋼等人不在一軍 讀賣老長官說重話
- 左營舊城 挖掘出清代石碑
- 藍委反前瞻灑麵粉、潑水 綠委狼狽灰頭白臉
- 前瞻預算分4期編列 政院：會加強論述繼續溝通
- 曾文農工不設考場 地方多贊成
- MLB》飆出生涯最快！哈波完美阻殺球速高達160公里（影音）
- 用一萬元在網路上買槍 還沒開就被抓
- 新港大橋單車道雜草叢生 苗縣府挨轟不處理
- 亮哲坤達十指緊扣 老婆急關切
- 白目樂隊突襲街頭 網襪招搖
- 桃產總爆第二加害人 強迫摸鳥還罵性冷感
- 開除聯調局長 川普拒設特別檢察官
- 川普：炒柯米魷魚 因他不稱職
- 郭泰源傳罹癌 好友也嚇到
- 公務員收禮上限 擬調至3600元
- MiLB》胡智為休2天登板 9球4上4下無失分
- 投資年利率204％？期貨達人涉吸金50萬交保
- 沈玉琳為錢翻臉 黑人爆：借太少
- 90歲文夏有夠潮 瘋迷NBA勇士柯瑞
- 親友首度爆料 不認病危倒數-豬哥亮51還會和親友聊天
- 《自由廣場》推特內銷？ 外行！
- 查理漢納入主《失落之城》 謝小布讓位
- 驚險！廂型車撞騰空 國道上翻轉2圈 車內人均安
- 普廷打冰球摔得四腳朝天 否認與FBI局長被炒有關
- 小老弟力抗大腸癌 文夏不捨
- 《自由廣場》穿小鞋的路走不久，也走不遠
- 首唱倒數！李千娜被兒弄得又哭又笑
- 尉官士官大缺員 軍方擬發補助留人
- 中芯CEO邱慈雲卸任 科技圈：大位終究給中國人
- 台大醫院外自轟 翁留器捐遺書
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：媽媽們給賴清德的心聲 「勿發龍崎掩埋場許可證」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分