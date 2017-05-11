不要跟15萬開玩笑 南高屏下午1點半萬安演習

2017-05-11 12:21

〔記者黃文瑜／台南報導〕這半個小時值15萬！台南、高雄、屏東今日下午1點半到2點，舉行聯合防空萬安40號演習，去年演習，南市有2名外籍人士在府連車行地下道溜滑板違反管制措施，遭裁罰3萬元，高雄也有民眾穿恐龍裝在街道上行走，警方依違反民防法開罰6萬元。因此警方提醒民眾，千萬不要以身試法。

警察表示，1點半警報發出1長音、2短音，人車必須遵守軍、警及民防人員疏導或就地疏散避難。住家及公共場應緊閉門窗、熄滅燈火，外出時務必注意演習時間，以免被管制在路上動彈不得，造成不便。

高鐵、台鐵及捷運各班次列車正常行駛，高雄機場、高雄港口停泊的機、船均照常起降、靠離與行駛，下車旅客應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。演習地區高速公路依「准下不准上」原則，各交流道實施管制；行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，立即引導疏散及避難。

警方強調，民眾一定要配合管制，否則將被依民防法第25條處3萬元以上15萬元以下罰鍰。