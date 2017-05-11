來台南旅、宿的民眾注意囉！ 參觀奇美免預約

配合觀光推展，奇美博物館祭出「台南好客免預約」活動。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-11 12:16

〔記者吳俊鋒／台南報導〕配合官方的觀光推展，奇美博物館祭出了「台南好客免預約」活動，只要憑相關證明，就可直接購票進場，不必等候，讓外地朋友可以感受府城人的熱情，將持續至6月底。

奇美這項好客方案，主要是響應市政府觀光旅遊局的「五月來台南住、第二晚免費」活動，即日起民眾憑任何今年5、6月來前來住宿、交通證明等紙本文件或電子收據，就可以直接購票，不必事前預約。

館方歡迎外地遊客多利用，不必擔心因為預約問題而無法進場參觀，來台南可以玩得更盡興，免預約的活動持續至6月底，敬請把握機會。

另外，為歡慶母親節，館方也邀請孕媽咪帶著肚子裡的小寶貝，一起前來享受藝文洗禮，還可換取祝福禮，限量300份，送完為止。

館方表示，即日起至5月底，將推出「幸福好孕－孕媽參觀免預約」活動，凡懷孕中的女性憑「媽媽手冊」，有常設展購票150元優惠價；而孕媽咪與隨行親友，也同享常設展「免預約、直接購票」服務。

相關的活動詳情，民眾可以上奇美博物館官網查詢。