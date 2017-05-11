「債務整合」涉坑錢 消保官：那是行銷公司不是銀行

2017-05-11 12:08

〔記者何玉華／新北報導〕「債務整合」宣稱整合銀行債務，保證低利率優惠還款，看似吸引人，多數卻是更大的錢坑，新北市民林小姐與業者簽約刷卡30萬元後，不僅原本債務壓力未解決，又增30萬元新債，投訴消保官召開協商會議，業者避不出席，還發函表示是依契約收取報酬。

消保官陳世欽說，去（105）年各縣市政府消費者服務中心收到債務整合消費糾紛共62件；幾乎都是消費者先接到自稱銀行理專電話，可提供債務整合優惠方案，之後雙方進一步面談，見面後，消費者才知道對方並非銀行而是行銷公司。

林小姐陳述，業者以有辦法將銀行利率降至5%以下或將每月還款金額降的很低，事成後還可再向銀行貸款來說服，當場簽約以信用卡刷卡購買3C產品、禮券或線上點數等假交易，做為支付約債務10%的服務費，業者表示費用是事後給付，不會增加消費者債務，事實上，卻在送件後就領走。

陳世欽說，銀行「債務前置協商」需準備約8種文件，「債務整合」業者是幫消費者代辦各種資料送件，與銀行無關；經向金融機構瞭解「債務前置協商」過程，各銀行在網站上都有提供表格及說明供客戶下載。

依規定，消費者只要附上相關財產及收支證明，向最大債權金融機構以書面申請即可，程序不難；後續銀行會審核債務人資格是否符合，再依據金管會所訂的評量標準來制定適當的還款計畫，經與債務人協商討論同意後，雙方簽訂還款方案。

陳世欽表示，銀行特別強調「債務前置協商」要由本人申請，並不樂見客戶委託代辦公司申請，因為這不但會增加客戶的經濟負擔使其清償更加困難外，恐會因不正常的消費紀錄而影響債權銀行的債務清償評估。