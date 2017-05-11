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電影海報手繪師 巧手點亮屏東校園
2017-05-11 11:39
電影海報手繪師蔣健家，透過彩繪為校園裝點活潑童趣的氣息。（記者邱芷柔攝）
〔記者邱芷柔／屏東報導〕早年電影院的大型手繪看板，現在多被液晶看板取代，曾是屏東光華戲院海報手繪師的蔣健家，為自己找到另一個創作天地，頂著屏東的艷陽，在校園內忙進忙出，無論是教室牆面、校園圍牆都成為他的畫布，連最夯的3D圖也難不倒他。
年過半百的蔣健家說，小時候很喜歡畫畫，但不愛念書，所以想要精進自己的繪畫技術，卻怎麼也考不上藝術相關科系，當時就到戲院學畫海報，當學徒學了3年多才出師。
蔣健家說，早年畫最多的就是成龍、洪金寶等武打明星，在電腦繪畫取代手繪看板後，對傳統畫師造成非常大的衝擊，尤其老一輩的畫師連碰都沒碰過電腦，他也在手繪電影海報沒落後，開了廣告看板公司，承接招牌製作，從頭開始學壓克力刻字等技術，但因為有繪畫底子，所以也能接需要手寫的招牌、浪板。
近年台灣街頭再度吹起彩繪風潮，蔣健家又有了一展身手的機會，他說，近年又開始有人找他畫畫，「手繪的溫度是電腦做不出來的」，他也順應潮流，研究最夯的3D彩繪，希望可以讓畫作更多元。
開著載滿油漆的小貨車穿梭在高屏地區創作，目前蔣健家正在竹田鄉大明國小繪製圍牆，除了高雄茂林風景區休息站能看到他的彩蝶圖，里港玉田國小也有他精彩的3D創作，蔣健家提著油漆桶的身影，雖然常在豔陽下把自己弄得髒兮兮，但臉上始終掛著滿足的笑容，他說，看到有人駐足，在畫作前拍照打卡就是他最大的成就感！
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