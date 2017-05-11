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防範局限空間作業釀災 高雄勞檢處要求事先申報
2017-05-11 11:35
〔記者黃建華／高雄報導〕近日高雄鳳山區的「翡翠晶鑽」大樓，發生勞工於地下室蓄水池施作防水工程時中毒昏迷，經送醫後幸無礙，高雄市勞工局勞動檢查處至現場測定二甲苯濃度超標，除停工處分，並依違反職業安全衛生法第六條第一項裁處3萬元。
勞工局局長鄭素玲表示，為防範局限空間作業危害，要求業主、發包單位、施作單位先向勞檢處申報局限空間作業，可至勞檢處網站∕為民服務專區∕特定作業通報填報，或電話申報（07-7336959）、傳真申報（07-7334196），業者未申報而經勞檢處檢查發現缺失，將予以重罰。
勞檢處表示，局限空間作業諸如油漆塗裝、溶劑調配或清洗工具等，雇主常因作業屬臨時性、短期性，輕忽災害風險而釀災，加上局限空間作業往往進出口受限，增加搶救困難，導致災害後果加重。因此勞檢處強調，從事局限空間作業須訂定危害防止計畫，包括「實施通風換氣、測定氧氣及危害物質濃度、管制進入勞工」，作業時須在入口處公告注意事項，並置備必要救援器材。
勞檢處今年已舉辦4場局限作業宣導會，計146家事業單位共203人參與，後續將擴大辦理宣導。
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