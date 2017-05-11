| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 生活

防範局限空間作業釀災 高雄勞檢處要求事先申報 

2017-05-11  11:35

〔記者黃建華／高雄報導〕近日高雄鳳山區的「翡翠晶鑽」大樓，發生勞工於地下室蓄水池施作防水工程時中毒昏迷，經送醫後幸無礙，高雄市勞工局勞動檢查處至現場測定二甲苯濃度超標，除停工處分，並依違反職業安全衛生法第六條第一項裁處3萬元。

勞工局局長鄭素玲表示，為防範局限空間作業危害，要求業主、發包單位、施作單位先向勞檢處申報局限空間作業，可至勞檢處網站∕為民服務專區∕特定作業通報填報，或電話申報（07-7336959）、傳真申報（07-7334196），業者未申報而經勞檢處檢查發現缺失，將予以重罰。

勞檢處表示，局限空間作業諸如油漆塗裝、溶劑調配或清洗工具等，雇主常因作業屬臨時性、短期性，輕忽災害風險而釀災，加上局限空間作業往往進出口受限，增加搶救困難，導致災害後果加重。因此勞檢處強調，從事局限空間作業須訂定危害防止計畫，包括「實施通風換氣、測定氧氣及危害物質濃度、管制進入勞工」，作業時須在入口處公告注意事項，並置備必要救援器材。

勞檢處今年已舉辦4場局限作業宣導會，計146家事業單位共203人參與，後續將擴大辦理宣導。

廣告
  • 有機溶劑作業應佩戴防護具。（記者黃建華翻攝）

    有機溶劑作業應佩戴防護具。（記者黃建華翻攝）

  • 局限空間作業須作好通風換氣及氣體測定。（記者黃建華翻攝）

    局限空間作業須作好通風換氣及氣體測定。（記者黃建華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 勞檢 工安
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：防範局限空間作業釀災 高雄勞檢處要求事先申報 


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.