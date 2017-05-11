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鐵道旅遊 台鐵列車轉盤秀首登場

台鐵6月起推4趟郵輪式列車，首次安排看火車調頭的列車轉盤秀（圖：台鐵局提供）

2017-05-11  11:26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為推廣鐵道旅遊，台鐵局6月起將首次規劃搭郵輪式列車參觀火車調頭的內灣列車轉盤秀，並安排搭乘DT668蒸汽火車造訪海線木造小站的2天1夜行程；另外還有仲夏寶島號蒸汽火車將專開3個團次的3天2夜行程，相信可吸引中、日、韓等海外及台灣愛好鐵道特色旅遊的旅客參加。

內灣支線主要行駛的是柴油客車，但終點站因腹地不大，為方便列車掉頭，特別在內灣站後方延伸鐵軌架設兼具調度及觀光功能的轉車盤，讓遊客可一睹列車掉頭的情況。台鐵局表示，6月10日的內灣轉盤秀行程，將從北部出發前往新竹及彰化等地區的景點，旅客可於5月12日起訂票，每人5800元起。

台鐵這次推出的郵輪式列車行程除內灣之外，還有可蒸氣機車仲夏寶島號的3團不同行程。包含6月24日北部出發參觀福隆沙雕藝術季，並前往花東旅行的史博訪古悠遊行，每人1萬1150元起；6月30日中部出發前往高雄及東部地區景點，造訪潮州老街、枋野站、都蘭部落、鐵花村等地的熱氣球嘉年華光雕秀行程。最後一團是7月7日北部出發前往中南部，造訪苑裡老街、台江漁樂園、茉莉花壇夢想館等地的戲遊台江特色南迴行程。

台鐵局表示，上述旅遊行程停靠景點及各車站到、開車時刻，旅客可上台鐵局官網公告郵輪式列車專區查詢。

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  • 郵輪式列車行程6月起將有仲夏寶島號蒸汽火車3團次的3天2夜行程（圖：台鐵局提供）

    郵輪式列車行程6月起將有仲夏寶島號蒸汽火車3團次的3天2夜行程（圖：台鐵局提供）

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