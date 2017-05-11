快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
鐵道旅遊 台鐵列車轉盤秀首登場
2017-05-11 11:26
台鐵6月起推4趟郵輪式列車，首次安排看火車調頭的列車轉盤秀（圖：台鐵局提供）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為推廣鐵道旅遊，台鐵局6月起將首次規劃搭郵輪式列車參觀火車調頭的內灣列車轉盤秀，並安排搭乘DT668蒸汽火車造訪海線木造小站的2天1夜行程；另外還有仲夏寶島號蒸汽火車將專開3個團次的3天2夜行程，相信可吸引中、日、韓等海外及台灣愛好鐵道特色旅遊的旅客參加。
內灣支線主要行駛的是柴油客車，但終點站因腹地不大，為方便列車掉頭，特別在內灣站後方延伸鐵軌架設兼具調度及觀光功能的轉車盤，讓遊客可一睹列車掉頭的情況。台鐵局表示，6月10日的內灣轉盤秀行程，將從北部出發前往新竹及彰化等地區的景點，旅客可於5月12日起訂票，每人5800元起。
台鐵這次推出的郵輪式列車行程除內灣之外，還有可蒸氣機車仲夏寶島號的3團不同行程。包含6月24日北部出發參觀福隆沙雕藝術季，並前往花東旅行的史博訪古悠遊行，每人1萬1150元起；6月30日中部出發前往高雄及東部地區景點，造訪潮州老街、枋野站、都蘭部落、鐵花村等地的熱氣球嘉年華光雕秀行程。最後一團是7月7日北部出發前往中南部，造訪苑裡老街、台江漁樂園、茉莉花壇夢想館等地的戲遊台江特色南迴行程。
台鐵局表示，上述旅遊行程停靠景點及各車站到、開車時刻，旅客可上台鐵局官網公告郵輪式列車專區查詢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 週六進入梅雨季！吳德榮：下週鋒面影響全台
- 嘉義知名建築師翁壽生猝死 親友不捨
- 謠言終結站》 燙傷灑麵粉可降溫？ 醫：延誤救治更易留疤
- 週末帶媽媽聽德國擊樂二重奏 台南文化局買一送一
- 媽媽們給賴清德的心聲 「勿發龍崎掩埋場許可證」
網友回應
熱門新聞
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- 中職》失誤遭嗆「去給車撞」 球員老婆怒回酸民
- 劉伊心預約當媽 老公一句話打槍
- 抓毒蟲逼進死胡同，查獲4支槍、1支仿造火箭筒
- 醫事團體齊籲WHA 重視台灣醫療人權
- 彩虹橋通車 烏來不再成孤島
- 未取得建照 明倫公宅先動工
- 11歲女童倒臥房間 竟是吸食過量海洛因
- MLB》菜鳥阿洛尤長打建功 巨人9局逆轉大都會
- 日職》陽岱鋼等人不在一軍 讀賣老長官說重話
- 少將共諜案 前飛指部上校疑潛伏10年 軍機恐外洩
- 歐冠》伊斯科終結馬競反撲 皇馬連2年晉決賽 （影音）
- 《藍丹寧‧新明星》3
- 酒駕收容人5年暴增近2倍 占總入監人數28％
- 20年恩怨未消？ 與A-ROD同台受訪 基特超不爽
- 美參院邀柯米作證
- 另類紀錄！ 3校「乒」金都靠「怡」
- 乘客要求「幫我吹一下」 華航空姐竟豪爽答應
- 當街暴打阿伯遭肉搜 情侶的車變這樣...
- Burberry花心思 討好媽咪
- 大賣場被爆賣「塑膠紫菜」 已先下架
- 索爾女友回歸《雷神3》？ 導演PO照這樣說
- 劉伊心怕被叫老 小9歲繼子沒喊「小媽」
- 鴻海4月營收持平
- 忠明高中桌球六虎將 大學申請亮眼
- 豬哥亮再傳死訊 經紀人主治醫師否認「沒有吧！」
- 《國民黨主席參選人辯論會》兩岸議題交鋒 和平協議vs.九二共識
- 白目樂隊突襲街頭 網襪招搖
- 當街痛毆騎士遭肉搜 男子到案稱：喝醉了！
- 自由開講》不必談葡萄糖胺是否有效，化妝品本來就不該宣稱療效
- 翻轉南迴 黃健庭提12計畫
- 川普59枚飛彈被無視 敘利亞內戰變本加厲
- 立委審前瞻爆衝突 廖國棟狂撒麵粉
- 群創首季毛利率新高 「下半年仍是旺季」
- 台股開盤上漲5.28點 報9973.60點
- 男大生撞上自行車倒地 遭貨車輾死
- 極限運動場破舊 議員促速修
- 永靈宮門神 眼神、腳尖彷彿會動
- 抗議「調降非自住房屋稅」 竹縣民靜坐
- 女童在校當眾脫褲 師揪惡狼
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：鐵道旅遊 台鐵列車轉盤秀首登場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分