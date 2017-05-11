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新北公車增設驗票機 鼓勵大家「走後門」

2017-05-11  11:15

〔記者何玉華／新北報導〕搭公車鼓勵走後門！新北市公車將從6月起陸續在後門增設驗票機，方便乘客走後門刷卡上下車，交通局長王聲威表示，多門上下車可以提高行車效益，縮短站牌後車時間，有助讓交通各順暢。

交通局科長蘇先知解釋說，以往公車業者因收票及查驗優待票的考量，驗票機只裝在前門，乘客如果需下車刷卡時通常都會站在車廂的前段，影響其他乘客上車，或在後半段的乘客下車時要從人群中擠到前門刷卡，十分不方便。

最早試辦一車多機的台北客運特助李婷娜說，台北客運橘2及橘5公車後門裝設驗票機，民眾反映相當好，除了改善上下車壅塞，也因前後門都可上下車，靠站上下客的時間減少，公車行駛時間因此縮短，乘客可以更快到達目的地；她說，以橘5的經驗為例，每趟車原需110分鐘，加裝後門驗票機後可節省約5～10分鐘，司機到站後也增加了休息時間。

交通局去年要求市區公車業者在今年6月1日起陸續加裝後門驗票機，最晚8月底前全部完成，屆時民眾搭乘所有新北市公車可在任一車門上下車刷卡，不用再去擠一個門；新欣客運營運組長蔡明良表示，所屬6路線60部車，5月16日全面增設後門驗票機，歡迎民眾多利用後門上下車，節省時間。

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  • 新北市公車將從6月起逐步在後門加裝驗票機，左為台北客運特助李婷娜、右為交通局長王聲威。（記者何玉華攝）

    新北市公車將從6月起逐步在後門加裝驗票機，左為台北客運特助李婷娜、右為交通局長王聲威。（記者何玉華攝）

  • 新北市公車將從6月起逐步在後門加裝驗票機，鼓勵民眾走後門上下車，節省時間。（記者何玉華攝）

    新北市公車將從6月起逐步在後門加裝驗票機，鼓勵民眾走後門上下車，節省時間。（記者何玉華攝）

  • 新北市公車將從6月起逐步在後門加裝驗票機，鼓勵民眾走後門上下車，節省時間。（記者何玉華攝）

    新北市公車將從6月起逐步在後門加裝驗票機，鼓勵民眾走後門上下車，節省時間。（記者何玉華攝）

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