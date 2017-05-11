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南向經貿合作架平台 彰師大與越南經大簽MOU

2017-05-11  11:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕用行動力挺蔡英文政府的新南向政策！國立彰化師範大學2014年與越南國民經濟大學締結姊妹校，今年雙方進一步交流，今天在彰師大簽訂MOU合作備忘錄，宣告兩校交流邁向更實質丶更具體的教育和研究，期以學術研究和研討會帶進產業，讓兩國的產業合作更為密切，成為拚經濟的好夥伴。

彰師大企業管理學系教授王信文說，全球化的趨勢促使各國間的交流合作愈行密切，我國行政院依據「新南向政策」政策綱領，著手推動「新南向政策推動計畫」，秉持「長期深耕、多元開展、雙向互惠」核心理念，從「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」4大面向，著手創造互利共贏的新合作模式。

為了落實政府政策，彰師大企業管理學系藉由這次簽署合作的機會，由越南國民經濟大學高階行政主管、教師、在職碩專班學生與企業人士等共約70人訪台到校，與彰師大企管系CEO MBA & IMBA師生及校友企業人士等約30人、相關官員，今在彰師大進行台越管理學術實務專題演講、論文發表、分組交流、研討座談會議與訪問活動，以此深化兩國人才交流與經貿合作，促進兩校、進修學院與企業管理系的實質合作。

王信文說，希望透過交流活動達成學術交流、經營管理實際經驗交流，與探討未來台越雙方企業合作商機。

今天的簽約儀式由越南國民經濟大學進修學院院長黎忠成和彰師大IMBA碩專班國際創新創業大數據研究中心主任丶教授王信文簽下，見證歷史時刻。活動穿插心靈太極表演，讓外國朋友一睹心靈太極的精隨。

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  • 彰師大教授王信文（右）與越南國民經濟大學進修學院院長黎忠成，簽訂合作備忘錄。（記者張聰秋攝）

    彰師大教授王信文（右）與越南國民經濟大學進修學院院長黎忠成，簽訂合作備忘錄。（記者張聰秋攝）

  • 心靈太極表演，舞出太極之美。（記者張聰秋攝）

    心靈太極表演，舞出太極之美。（記者張聰秋攝）

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