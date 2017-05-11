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1.8萬補習班僅52人稽查 台南全查要花17年

2017-05-11  11:07

〔記者吳柏軒／台北報導〕才女作家林奕含自縊，家屬爆死者生前被補習老師陳星（本名：陳國星）誘姦疑雲，引爆社會加強補習業管理聲浪，立法委員柯志恩指出，全國1萬8424家補習班，但各縣市稽查人力加起來僅52人，全部清查一遍要花數年甚至十幾年，要教育部正視。

柯志恩指出，全台1萬8424家登記立案的補習班，但各縣市負責補習班業務（含稽查）的總人數是52人，平均每人要負責稽查355家補習班，若以地方來看，台南市稽查人員平均1人要查1535家，工作最吃緊。

柯志恩說，再舉新北市為例，補習班有2933家，從2016年到2017年4月共查了776家，平均1天查2.12家，因此全部查完要花1383天，亦即3.7年，若台南市比照新北市查核進度，平均要花17年才有辦法查完一輪，質問教育部，人力不足問題如何解決？

教育部長潘文忠說，除了業務承辦人員，地方教育局處也有督學，其他部會還有公共安全等人員，也希望地方首長重視，不要只把壓力落給基層的承辦人身上；教育部終身教育司長黃月麗表示，也考慮是否把稽查業務委外，但還在討論中。

教育部今天到立法院，針對補習班性侵、性騷擾等違法事件頻傳，進行強化管理措施報告，面臨有人員違法性侵害、性騷擾或虐童等情勢，未來將加強補習班的通報責任，並課以罰則來落實；同時也將跟衛福部、法務部等成立性平防治全國資料庫；也將修改補習及進修教育法，進行實名制度，讓補習業者不論招生教學、廣告宣傳等都要用老師真實姓名；目前也會在2週內要求各地教育局處再次全面清查補習班名冊，讓家長更放心。

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  • 立法委員柯志恩指出，全台現在補習班的稽查人力嚴重不足，如新北市登記2933家補習班，承辦人不休息，要花3.7年才能全部查完。（記者吳柏軒攝）

    立法委員柯志恩指出，全台現在補習班的稽查人力嚴重不足，如新北市登記2933家補習班，承辦人不休息，要花3.7年才能全部查完。（記者吳柏軒攝）

  • 教育部長潘文忠（左）針對補習班實名制等修法，到立法院報告。（記者吳柏軒攝）

    教育部長潘文忠（左）針對補習班實名制等修法，到立法院報告。（記者吳柏軒攝）

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