失能者想洗香香 新設備「到宅沐浴車」超搶手

到宅沐浴車超搶手，對失能者家庭提供沐浴服務。（記者吳亮儀攝）

2017-05-11 11:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多身心障礙、身體失能者長期臥床，洗澡對他們來說是很大的享受；衛福部推動長照2.0，目前已有許多縣市提供到宅沐浴服務，「到宅沐浴車」服務超搶手，方便進入家中為失能者進行全身式的沐浴服務。

社會及家庭署簡慧娟署長表示，為了滿足失能者的沐浴需求，目前多數縣市已提供到宅沐浴服務，服務對象包括罕病臥床、癌末、植物人、小兒麻痺、中風、重度身心障礙等中重度失能、無法自理的臥床長輩。

沐浴車團隊由一名護理師及兩名照顧服務員組成服務團隊，並駕駛配有行動組合式浴槽等配備的到宅沐浴車，方便進入家中為失能者進行全身式的沐浴服務。

天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會陳美惠董事長說，失能人口比率逐年攀升，到沐浴服務更重要，因為很多長輩在失能後的最大願望就是洗澡，另外在幫助失能者好好洗個舒服澡的同時，也為長期擔負照顧壓力的家屬帶來重要的支持力量。