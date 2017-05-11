快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
幸福住宅不幸福？民眾憂繳不出自備款
2017-05-11 10:35
［記者張存薇／台東報導］台東縣政府推出平價幸福住宅政策，300戶新屋中，目前已有182位民眾選屋、預計購買，議員洪宗楷、林參天與林琮翰今天質詢時指出，貸款成數不足，民眾根本無力繳50萬到100萬元的自備款，希望縣府協助與銀行協商，提高貸款成數、優惠利率及延長還款年限。
台東縣政府推出平價幸福住宅政策，300戶新屋中，目前已有182位民眾選屋、預計購買，議員洪宗楷、林參天與林琮翰今天質詢時指出，申購限制家戶年收入在55萬元以下，民眾根本無力繳50萬到100萬元的自備款，希望縣府與銀行協商，提供更優惠的貸款內容。
洪宗楷說，目前民眾詢問到的貸款成數約6成，以最便宜20坪約230萬元來算，自備款就要繳69萬元，民眾根本拿不出來，建議貸款成數提高到9成，林琮翰也指出，根據申購規定，家戶年所得不得超過55萬元，民眾那可能一次拿出50萬到100萬元的自備款？縣府應協助民眾取得更優惠方案。
建設處長吳慶榮表示，目前正在擬訂契約，民眾同意後再簽約、並繳交10萬元保證金，至於自備款，則為與銀行貸款後所餘部分，目前朝分期繳納規劃，但必須在交屋前繳完。
財政及經濟發展處長盧協昌說明，因個人信用狀況不同，民眾可先與銀行協商、或採用首購或青年購屋優惠利率，將來也可推派代表、再與銀行協商，預計利率可在2％以內，貸款成數則約在7、8成。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 幸福住宅
生活‧本日最多瀏覽
- 週六進入梅雨季！吳德榮：下週鋒面影響全台
- 嘉義知名建築師翁壽生猝死 親友不捨
- 謠言終結站》 燙傷灑麵粉可降溫？ 醫：延誤救治更易留疤
- 週末帶媽媽聽德國擊樂二重奏 台南文化局買一送一
- 媽媽們給賴清德的心聲 「勿發龍崎掩埋場許可證」
網友回應
熱門新聞
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- 中職》失誤遭嗆「去給車撞」 球員老婆怒回酸民
- J.K.羅琳新片來台選角 製片牽線台中取景有回音
- 新南向政策奏效 港星馬泰遊客增
- 日本女星閃嫁富商 男方被抖劈腿2女有3私生子
- 高雄「千里鐵馬道」 估明年底達陣
- 警查六合彩組頭 男辯要買大樂透無罪
- 用一萬元在網路上買槍 還沒開就被抓
- 前瞻標準不一？林全、朱立倫 針鋒相對
- 日職》陽岱鋼等人不在一軍 讀賣老長官說重話
- 少將共諜案 前飛指部上校疑潛伏10年 軍機恐外洩
- 獨盟》曼尼赴日首轟出爐 打擊率高到嚇人（影音）
- 母親節倒數 3C家電優惠特搜！
- 柯P又失言 發言人：白目！
- 九九峰森林步道 爭取延至584高地
- 石油類股領軍 歐股上揚
- 中芯CEO邱慈雲卸任 科技圈：大位終究給中國人
- 〈實現我的旅遊夢〉就愛野生動物─澳洲塔斯馬尼亞
- 川普與南韓新總統首次接觸 邀文在寅訪美
- 星光大道歌手成化學老師 為學生推出「元素週期表之歌」
- 年改後月退領6.3萬 陳建仁︰夠用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Second suspect investigated in spy case
- 《自由廣場》官方App？ 放出OpenD ata及API較實在！
- 年輕男女早起KTV包廂拉K 警臨檢查獲
- 曾入新黨 郝龍斌反嗆：穿草鞋出去打拼
- 另類紀錄！ 3校「乒」金都靠「怡」
- 廣越4月營收月增14%
- 國旅卡被取消 桃園市環保局工會抗議
- Q1匯損16.4億 仁寶Q2壓力仍大
- 國道小轎車搶切車道 結果2車都GG了…
- 係數變變變 中職今年的球較不會飛
- 女棋手15歲出道被當男生 9年後她讓網友驚呆了
- 當街痛毆騎士遭肉搜 男子到案稱：喝醉了！
- 《國民黨主席參選人辯論會》兩岸議題交鋒 和平協議vs.九二共識
- 劉喬安控害賣淫 陳萬添駁斥喊冤
- 大武漁港養灘 草埔隧道幫大忙
- 在韓職迷航 登台變最強洋投
- 《星際異攻隊2》男星回春30歲 竟只靠10％特效！
- 朱俐靜換衣服 黃裕翔保證不偷看
- 擠下小布入主《失落之城》 尋找古文明男星是「他」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：幸福住宅不幸福？民眾憂繳不出自備款
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分