| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光 一輩子一定要擁有一戶國美建築
 首頁 > 生活

幸福住宅不幸福？民眾憂繳不出自備款

2017-05-11  10:35

［記者張存薇／台東報導］台東縣政府推出平價幸福住宅政策，300戶新屋中，目前已有182位民眾選屋、預計購買，議員洪宗楷、林參天與林琮翰今天質詢時指出，貸款成數不足，民眾根本無力繳50萬到100萬元的自備款，希望縣府協助與銀行協商，提高貸款成數、優惠利率及延長還款年限。

台東縣政府推出平價幸福住宅政策，300戶新屋中，目前已有182位民眾選屋、預計購買，議員洪宗楷、林參天與林琮翰今天質詢時指出，申購限制家戶年收入在55萬元以下，民眾根本無力繳50萬到100萬元的自備款，希望縣府與銀行協商，提供更優惠的貸款內容。

洪宗楷說，目前民眾詢問到的貸款成數約6成，以最便宜20坪約230萬元來算，自備款就要繳69萬元，民眾根本拿不出來，建議貸款成數提高到9成，林琮翰也指出，根據申購規定，家戶年所得不得超過55萬元，民眾那可能一次拿出50萬到100萬元的自備款？縣府應協助民眾取得更優惠方案。

建設處長吳慶榮表示，目前正在擬訂契約，民眾同意後再簽約、並繳交10萬元保證金，至於自備款，則為與銀行貸款後所餘部分，目前朝分期繳納規劃，但必須在交屋前繳完。

財政及經濟發展處長盧協昌說明，因個人信用狀況不同，民眾可先與銀行協商、或採用首購或青年購屋優惠利率，將來也可推派代表、再與銀行協商，預計利率可在2％以內，貸款成數則約在7、8成。

廣告
  • 台東幸福住宅還有超過百戶未被民眾選走。（記者張存薇攝）

    台東幸福住宅還有超過百戶未被民眾選走。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 幸福住宅
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：幸福住宅不幸福？民眾憂繳不出自備款


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.