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記者親自體驗太極名家的威力 結果是這樣...
2017-05-11 11:52
太極名家戴廷龍將一排人震飛。（圖擷取自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕最近中國傳統武術和現代格鬥兩派間的戰火越演越烈。成吉斯汗健身俱樂部「館長」陳之漢日前就在臉書分享太極名家戴廷龍比賽的影片，質疑他在沒碰到人的情形下，卻能將一排人震飛，因此酸說「真正的武不是演戲好嗎」。前天有媒體記者訪問到戴廷龍並親自下場體驗太極的威力，但全程根本沒有感受到「有外力震動的感覺」。
據《蘋果日報》報導，戴廷龍不僅接受記者採訪，還向記者示範太極「推手」的技巧，他要記者用力握他的右手並出力外翻捉住手腕關節，戴廷龍則使出「借力使力」招式讓記者的手瞬間反被擒拿住。另外戴廷龍還要記者朝他正面出拳，他則立刻撥開並反攻記者上手臂內側，不過記者卻表示，身體全程完全沒有感受到「有外力震動的感覺」。
戴廷龍雖然因騎車跌倒造成左手骨折，但仍熱心示範太極拳技法給記者看，還謙虛的說太極拳應用在「醫學」和「健生」等領域上有很棒的貢獻，國內外也有很多學者投入研究，因此他認為太極拳不該用「打擊」或「格鬥勝負」來定義。
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