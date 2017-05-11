oBike被質疑缺乏管理 台東縣府：會與業者討論

2017-05-11 10:18

［記者張存薇／台東報導］共享自行車oBike自4月底進駐台東，部分民眾騎乘完後直接停放路邊，台東縣議員吳秀華質疑缺乏管理、影響交通，縣府國際發展及計畫處長余明勳表示，業者維護團隊這兩天已進駐，試乘期結束後會再與業者討論契約內容。

吳秀華說，新加坡業者看到市場需求、引進oBike系統，根據縣府統計，試乘期間每輛車每天使用率達5次，但自4月22日開始試用到現在，衍生很多問題，不少車子被任意停放停車格、路邊人行道上，甚至還有人騎回家，也有些餐廳門口擺放幾台，讓喝酒民眾騎回家。

她說，oBike「隨借隨還」、本意良好，用APP即可租借，但管理上問題，部分車輛已傷痕累累、置物籃壞掉，缺乏管理，棄置也影響交通，縣府應訂出相關管理辦法、適度規範。

余明勳表示，因為這套系統也引進花蓮，延長免費試乘期，14日起開始收費，而業者的維修團隊這兩天已進駐，因為業者是國際化公司，在許多國家推出這套系統，希望透過這樣的通路提升台東能見度，縣府做過問卷調查，有高達98％民眾支持這套系統，但也有一定比例希望加強管理，會再與業者討論定型化契約內容，保障民眾權益。