金山二媽回娘家 3000信眾陪遶境
2017-05-11 09:43
2017北海岸傳奇媽祖文化祭，全台唯一的宗教儀式「二媽回娘家海岸行腳」於今（11）日進入活動最高潮，大批信眾陪同媽祖在北海岸遶境。（記者俞肇福攝）
〔記者俞肇福／新北報導〕2017北海岸傳奇媽祖文化祭，全台唯一的宗教儀式「二媽回娘家海岸行腳」於今（11）日進入活動最高潮，由慈護宮神尊帶領北海岸宮廟進行各式祈福儀式，朱立倫市長、慈護宮董事長游忠義點燃環保起馬炮並扶轎起駕後，預計下午1點前抵達野柳海蝕「媽祖洞」舉行海岸祭典，莊嚴返回媽祖娘家。
金山二媽回娘家結合在地觀光與周邊美食，在14公里的遶境路線設置6大能量補給站，每站都有超過2000份餐點，共25項地方海女私房古早味料理，供民眾免費從早吃到晚，並設有「能量補給車」，隨時提供冰塊與水，另有「能量復原車」接送。
朱立倫市長表示，慈護宮媽祖庇佑北海岸民眾出入平安、漁獲滿艙，今天是二媽回娘家的好日子，希望天上聖母媽祖庇佑國泰民安；游忠義董事長表示，民眾參與媽祖遶境中有位90歲的許溪河阿公，他很好奇14公里遶境路途，許溪河阿公是如何辦到。
游忠義說，許溪河阿公說，跟著媽祖北海岸遶境，就會知道自己身體哪裡有狀況，可是這麼多年跟著媽祖遶境，感恩媽祖慈悲讓他身體健康，可以年年來參加；今天天氣炎熱，可是信眾熱情不減，絲毫不受影響，頂著烈日揮汗參與。
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