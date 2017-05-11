| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
三總醫師詐保案 北檢起訴林俊杰等39人 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

金山二媽回娘家 3000信眾陪遶境

2017北海岸傳奇媽祖文化祭，全台唯一的宗教儀式「二媽回娘家海岸行腳」於今（11）日進入活動最高潮，大批信眾陪同媽祖在北海岸遶境。（記者俞肇福攝）

2017-05-11  09:43

〔記者俞肇福／新北報導〕2017北海岸傳奇媽祖文化祭，全台唯一的宗教儀式「二媽回娘家海岸行腳」於今（11）日進入活動最高潮，由慈護宮神尊帶領北海岸宮廟進行各式祈福儀式，朱立倫市長、慈護宮董事長游忠義點燃環保起馬炮並扶轎起駕後，預計下午1點前抵達野柳海蝕「媽祖洞」舉行海岸祭典，莊嚴返回媽祖娘家。

金山二媽回娘家結合在地觀光與周邊美食，在14公里的遶境路線設置6大能量補給站，每站都有超過2000份餐點，共25項地方海女私房古早味料理，供民眾免費從早吃到晚，並設有「能量補給車」，隨時提供冰塊與水，另有「能量復原車」接送。

朱立倫市長表示，慈護宮媽祖庇佑北海岸民眾出入平安、漁獲滿艙，今天是二媽回娘家的好日子，希望天上聖母媽祖庇佑國泰民安；游忠義董事長表示，民眾參與媽祖遶境中有位90歲的許溪河阿公，他很好奇14公里遶境路途，許溪河阿公是如何辦到。

游忠義說，許溪河阿公說，跟著媽祖北海岸遶境，就會知道自己身體哪裡有狀況，可是這麼多年跟著媽祖遶境，感恩媽祖慈悲讓他身體健康，可以年年來參加；今天天氣炎熱，可是信眾熱情不減，絲毫不受影響，頂著烈日揮汗參與。

廣告
  • 2017北海岸傳奇媽祖文化祭，全台唯一的宗教儀式「二媽回娘家海岸行腳」於今（11）日進入活動最高潮；台大金山分院與金山區長、萬里區長到場共襄盛舉，點燃起馬炮。（記者俞肇福攝）

    2017北海岸傳奇媽祖文化祭，全台唯一的宗教儀式「二媽回娘家海岸行腳」於今（11）日進入活動最高潮；台大金山分院與金山區長、萬里區長到場共襄盛舉，點燃起馬炮。（記者俞肇福攝）

  • 2017北海岸傳奇媽祖文化祭，全台唯一的宗教儀式「二媽回娘家海岸行腳」於今（11）日早上起腳，新北市長朱立倫親自到場扶轎。（記者俞肇福攝）

    2017北海岸傳奇媽祖文化祭，全台唯一的宗教儀式「二媽回娘家海岸行腳」於今（11）日早上起腳，新北市長朱立倫親自到場扶轎。（記者俞肇福攝）

  • 2017北海岸傳奇媽祖文化祭，全台唯一的宗教儀式「二媽回娘家海岸行腳」於今（11）日進入活動最高潮，大批信眾陪同媽祖在北海岸遶境。（記者俞肇福攝）

    2017北海岸傳奇媽祖文化祭，全台唯一的宗教儀式「二媽回娘家海岸行腳」於今（11）日進入活動最高潮，大批信眾陪同媽祖在北海岸遶境。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 二媽回娘家 媽祖 慈護宮
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧鹽味豬五花
熱炒✧金菇滑蛋牛
健康版味素輕鬆做！
食材過油有６重點！
轉寄

標題：金山二媽回娘家 3000信眾陪遶境


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.