醫病》重度腦傷昏迷 中醫針灸輔助治療恢復意識
〔記者方志賢／高雄報導〕一名65歲老翁騎車出車禍，造成右腦硬腦膜下出血，昏迷指數僅4分，經西醫手術清除血塊，住院12天後，昏迷指數恢復到7分，仍屬重度腦傷昏迷，會診中醫選人體最強刺激的「人中穴」及「十二井穴」施以針灸輔助治療後，慢慢恢復意識，住院3個月後康復出院。
高雄長庚醫院中醫科系主治醫師曾映蓉表示，為探究針灸輔助治療重度腦外傷後意識及肌力恢復的效果，從高雄長庚神經外科加護病房583個病患中，篩選符合條件的24人，其中2人因故退出，接受傳統針刺、雷射針刺及偽針刺的對照組，每週治療3次，最多18次，結果3組治療後的昏迷指數及肌力均有改善，研究發表於中醫藥雜誌。
曾映蓉說，研究也發現治療次數愈多，昏迷指數及肌力分數進步愈多，男性較女性進步程度佳，而年紀愈大，介入前住院時間愈久，治療效果愈差，由於3組間的治療效果無顯著差異，可能與收案病患數量、腦傷程度、統計誤差、接受治療次數等有關，仍須有更多收案數進一步研究。
這名老翁因騎車出車禍，腦部重創，緊急送到高雄長庚醫院救治，到院時瞳孔放大、對光無反應，昏迷指數僅4分，經電腦斷層檢查他右腦硬膜下血腫，手術清除血塊，住院12天後，仍陷入重度昏迷，因而會診中醫科。
曾映蓉說，初次會診時，患者昏迷指數7分，針刺人體最強刺激的「人中穴」及手足末端的「十二井穴」，3週、9次針灸治療後，昏迷指數恢復到11分，患者可自主張開眼及動作，意識趨於恢復，3個月住院治療後出院。
曾映蓉強調，腦外傷昏迷病患，中醫以「醒腦開竅針刺法」輔助治療，針刺「人中穴」可興奮腦神經元，促進腦血循環，另「十二井穴」可強心、迅速改善循環，針刺「人中穴」及「十二井穴」是中醫傳統的急救措施，臨床應用達數千年之久。
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