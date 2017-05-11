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今明炎熱、週六降雨！ 賴忠瑋：母親節雨勢緩和

2017-05-11  09:43

〔即時新聞／綜合報導〕今日全台維持炎熱天氣，中午高溫可達33-35度。氣象主播賴忠瑋表示，穩定的天氣可以持續到明天白天，週六全台受鋒面影響，將有一整天的降雨，週日雨勢會有小幅緩和的空檔。

賴忠瑋在臉書頁PO文指出，預計穩定的天氣可以持續到明天白天，明天深夜到週六凌晨將會有一道鋒面雲系南下，這波鋒面將為全台灣都帶來雨勢，主要影響時間在週六整天，週日雨勢有小幅緩和的空檔，鋒面雲系也會逐漸離開台灣，不過實際上台灣附近到中國南方的大氣環境仍然不太穩定，週一將再有一波對流雲系生成，台灣附近的水氣量也會增加，將再度出現明顯雨勢至週二。

另外也要注意炎熱的天氣和防曬，今天中午各地的溫度可以達33到35度，建議您可以穿著較透氣的衣服，不過也要記得防曬，幾乎全台灣的紫外線指數都是高量級到過量級，曝曬陽光達二十到三十分鐘可能就會曬傷。西半部還要另外留意空氣品質，尤其是中南部，容易達到對敏感族群不健康的等級。

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  • 今天中午各地的溫度可以達33-35度，氣象主播賴忠瑋指出，全台灣的紫外線指數都是高量級到過量級，曝曬陽光達二十到三十分鐘可能就會曬傷，提醒民眾注意防曬。（資料照，記者黃志源攝）

    今天中午各地的溫度可以達33-35度，氣象主播賴忠瑋指出，全台灣的紫外線指數都是高量級到過量級，曝曬陽光達二十到三十分鐘可能就會曬傷，提醒民眾注意防曬。（資料照，記者黃志源攝）

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