世大運倒數百日 執行長：門票收入至少8千萬元

世大運執行長蘇麗瓊表示，世大運至少能有新台幣8000萬元的收入。圖為田徑場。（資料照 ，記者方賓照攝）

2017-05-11 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕世大運進入倒數100天，為鼓勵民眾多多進場觀看賽事，門票將便宜賣，世大運執行長蘇麗瓊表示，開幕式的表演節目很精彩，一定會吸引很多人買票進場，8成座位票價為800元，預估開閉幕式加比賽門票，至少能有新台幣8000萬元的收入。

蘇麗瓊表示，世大運開幕票價最貴不超過3500元、8成座位票價為800元，另提供200張的5萬元貴賓票，開放企業、民間團體與個人認購，閉幕則是最高2000元、近8成票價是500元。

據《中央社》報導，台北田徑場將用來舉行開閉幕式，規劃2萬6000個座位，但開幕式只有一張要價5萬元、共只有200張的門票給民間認購，國民黨台北市議員王鴻薇就認為這樣實在太少了，如此一來其他開幕票要由市府自行賣票，這樣賣票壓力非常大，也無法保證能有多少收入。

對此，蘇麗瓊則表示，開閉幕式估計門票收入能達到2500萬元，再加上比賽門票收入至少能有8000萬元，她還補充，世大運週邊商品估計能有700萬元營收，「廠商賣越多、市府抽愈多。」世大運發言人楊景棠也表示，競賽票座位只估5、6成滿，若滿座收入當然會更多。