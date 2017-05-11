嘉義知名建築師翁壽生猝死 親友不捨

2017-05-11 08:52

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕設計嘉義縣番路鄉轆子腳永久屋、嘉義市文化廣場的知名建築師翁壽生，8日到桃園參加會議時，突因身體不適倒在路旁，被送到壢新醫院急救，發現是出血性腦幹中風，經與死神搏鬥，昨晚不幸晚生，享年50歲，傳出此不幸消息，親友們都相當震驚與不捨。

翁壽生東海大學畢業、美國科羅拉多大學建築碩士、中國政法大學法學博士，曾擔任南華大學建築及景觀學系講師、台灣省建築師公會嘉義縣市辦事處主任、嘉義市建築師公會理事長。翁壽生除了高學歷，家世背景也好，父親翁惠清是富農化學工業公司董事長，弟弟翁壽良是心臟內科醫生曾參選過嘉市第9屆立法委員，翁家在嘉義頗有名氣。

翁壽生於民國88年5月創立建築師事務所，自許成為一個專業的建築創作者，「用建築去講更多的故事。」作品豐富、風格多元，日常除事務所業務外，熱心參與建築相關社會工作，在公共建築與集合住宅等作品的卓越表現，深獲業界及社會的高度肯定。

他設計的建築作品，包括公共建築嘉義縣番路鄉轆子腳永久屋、都市設計嘉義市文化廣場、公共景觀檜意森活村人行環境、文化路觀光夜市造街、蘭潭風景區地標噴泉、學校建築僑平國小非營利幼兒園、北回國小校舍等。

友人說，翁壽生夫妻倆感情好，妻子是他的學妹，2人在美國讀書時認識，婚後生了一個孩子；翁待人客氣，做事認真，突然過世，是建築界的損失，感到哀悼與不捨。