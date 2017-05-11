破梗了！潘孟安揭面膜神秘客是她…

2017-05-11 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣預定在本月 13日在台北市有場農產品推廣活動，為吸引民眾注意，有位神秘客臉上貼著面膜、手拿蓮霧及玫瑰花水等，在台北車站附近大街上推銷，果然引起附近民眾的好奇。偏偏，屏東縣長潘孟安就爆料，這位神秘客就是佳冬農會總幹事林淑玲，直接破梗。

這場面膜神秘客街頭促銷活動，發生在上週台北車站附近，潘孟安在臉書上指出，他是「第一次看有人在大街上敷面膜，真是佩服勇氣」，還破梗爆料，「片中的神秘客，其實是人稱總ㄟ的佳冬農會林總幹事」；當然，不忘為屏東農產促銷一下。