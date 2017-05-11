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小學生寫數字作業 這樣寫讓老師傻了...

國字數字作業。（圖取自爆笑公社臉書）

2017-05-11  08:22

〔即時新聞／綜合報導〕小學生的作業常常出現很多趣味笑點，有網友在《爆笑公社》PO出一張照片，內容是小學生寫國字數字作業，不過他寫的讓網友都笑了！

網友在《爆笑公社》PO照，照片上是小學生寫國字數字作業，不過他土法煉鋼的寫法，國字一是畫一橫線，三是畫三橫線，這時還沒問題，但寫到四的時候，他畫了四條線，五就畫五條線，直到寫到了二十，他終於畫不下去放棄了。

照片一出吸引萬名網友按讚，也有許多網友討論留言：「其實我小時候也以為是這樣寫」、「勉強擠在框框裡也為難他了！」、「真是個務實的好孩子」、「老師有得算了」、「我童年也有這樣過...」、「可以說他理解力真好嗎」。

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