週六進入梅雨季！吳德榮：下週鋒面影響全台

前氣象局預報中心主任吳德榮指出，週六開始將逐漸進入梅雨季，各地將出現強降水、雷擊、強風等劇烈天氣型態。（圖截自氣象局）

2017-05-11 08:32

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，今天（11日）天氣穩定炎熱，各地高溫可達31度，午後北部、東半部山區有雨。前氣象局預報中心主任吳德榮今早在網路撰文指出，今、明（12日）兩天台灣天氣持續悶熱，但週六（13日）開始，台灣將逐漸進入梅雨季，各地將出現短時間的強降水、雷擊、強風等劇烈天氣型態。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，今、明兩天台灣天氣持續悶熱，西半部最高溫約在33、34度左右，各地為多雲時晴，午後山區有局部性雷陣雨，少部分平地也有一些機率。鋒面在週六下午抵達，但天氣變化很早就開始，清晨北部就會先降雨，再逐步往南擴展。週六至週日（14日）清晨降雨較明顯，週日白天起鋒面結構減弱且降雨稍緩。

下週一（15日）下午鋒面結構又逐漸增強，下週二（16日）鋒面增強後往南緩慢移動，這期間全台天氣皆受到影響，且局部地區有比較大的降水。下週三（17日）鋒面南移至巴士海峽，距離陸地不遠，各地仍有降雨。下週四（18日）鋒面又開始北返，下週五、六（19、20日）鋒面逐漸往南、往東移動，已呈現岀滯留鋒在台灣附近南北徘徊的特徵。

貼文還說到，從本週六開始，台灣將逐漸進入梅雨季，天氣比較活躍的一段期間，經常會有中、小尺度的強對流，在滯留鋒面附近發展，伴隨比較劇烈的天氣（短時間的強降水、雷擊、強風…等），民眾要留意天氣變化並隨時注意氣象局所發布的特報及提醒。