萬安演習今13:30登場 南部留意交通管制！
2017-05-11 07:42
高鐵台南站、左營站為配合萬安40號演習，聯外接駁公車、快捷公車、計程車停駛等，提醒民眾注意。（資料照，記者鄭瑋奇攝）
〔即時新聞／綜合報導〕今天（11日）下午1點30分至2點，南部地區（台南市、高雄市、屏東縣）舉行萬安40號演習，將有多項管制措施，包括高速公路准下不准上，高鐵站聯外接駁公車、快捷公車、計程車停駛等，提醒民眾注意。
演習期間，高速公路「准下不准上」，航空、高鐵及台鐵各班次正常，欲離站的旅客及接送親友需在車站稍候，配合警察、憲兵、民防及站務人員引導。警報發放後，人車必須遵守軍、警及民防人員疏導或就地疏散避難，住家及公共場所請緊閉門窗、熄滅燈火，有違者可依民防法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。
台灣高鐵公司表示，為配合萬安40號演習，高鐵台南站、左營站之聯外接駁公車、快捷公車，以及排班計程車等，將於演習時段，配合交通管制暫停行駛。前往高鐵台南站、左營站搭車之旅客應提前到站，避免延誤既定行程。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 父喪、夫過世、腿截肢 勇媽林佩玲扛起一片天
- 萬安演習今13:30登場 南部留意交通管制！
- 週六進入梅雨季！吳德榮：下週鋒面影響全台
- 去年核准136件新藥 「抗癌」藥最多
- 運動減肥 營養師建議這樣吃不會復胖
網友回應
熱門新聞
- 前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年
- 少將共諜案 前飛指部上校疑潛伏10年 軍機恐外洩
- 前夫女兒揭父外遇 李珮菁驚傳崩潰住院
- 《八德呂宅著存堂修復》等標期才4天 議員質疑
- 志氣國小版 六家拔河小將奪冠
- 衛星定位追蹤 衛星定位追蹤
- 等19年！ 台體大飆破1600m接力全國紀錄
- 《小檔案》彩虹橋
- 當街痛毆騎士遭肉搜 男子到案稱：喝醉了！
- 當街暴打阿伯遭肉搜 情侶的車變這樣...
- 約炮偷「拔套」 瑞士渣男被告上法院
- 《自由廣場》與法官談精神病
- 翻轉南迴 黃健庭提12計畫
- Jolin新歌傳大愛 曲風讓媽媽決定
- 溪州公所搶命 救回13棵老樹
- 中職》失誤遭嗆「去給車撞」 球員老婆怒回酸民
- 「放視大賞」70多所大學參加 創新高
- 《RM》全昭旻簽約台經紀公司 嚮往浪漫愛情
- 亮哲坤達十指緊扣 老婆急關切
- 廣越4月營收月增14%
- A-Lin破台語 逗樂老阿嬤
- 忠明高中桌球六虎將 大學申請亮眼
- 林奕含遺書未提陳星 筆電、手機、日記成關鍵
- 《藍丹寧‧新明星》1
- 千萬沉香佛像變電池 毒梟咬檢討國賠
- 包庇賭博喝花酒 台東警收押
- 群創連4年獲利 配0.1元現金股利
- 大漢溪河岸 驚現大批垃圾裸露
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Teacher accused of sexual assault breaks his silence
- 年改後月退領6.3萬 陳建仁︰夠用
- 國際現場》亞馬遜發表智慧家庭裝置 Echo Show
- WHA遭杯葛 桃園航空城棒球隊赴中不變
- 南檢搜索陳星內湖豪宅 北警表示未收到通知
- 踩人字拖曬辣肉 皮革款亮相
- 「家長把小孩當寵物」 台大狂師談林奕含事件
- 小老弟力抗大腸癌 文夏不捨
- 群創首季毛利率新高 「下半年仍是旺季」
- （獨家）《有話好說》遭部會封殺？主持人暴怒拒當傳聲筒
- 東縣垃圾破袋稽查 兩成不合格
- 彩虹橋通車 烏來不再成孤島
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：萬安演習今13:30登場 南部留意交通管制！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分