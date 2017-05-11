萬安演習今13:30登場 南部留意交通管制！

高鐵台南站、左營站為配合萬安40號演習，聯外接駁公車、快捷公車、計程車停駛等，提醒民眾注意。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2017-05-11 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11日）下午1點30分至2點，南部地區（台南市、高雄市、屏東縣）舉行萬安40號演習，將有多項管制措施，包括高速公路准下不准上，高鐵站聯外接駁公車、快捷公車、計程車停駛等，提醒民眾注意。

演習期間，高速公路「准下不准上」，航空、高鐵及台鐵各班次正常，欲離站的旅客及接送親友需在車站稍候，配合警察、憲兵、民防及站務人員引導。警報發放後，人車必須遵守軍、警及民防人員疏導或就地疏散避難，住家及公共場所請緊閉門窗、熄滅燈火，有違者可依民防法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

台灣高鐵公司表示，為配合萬安40號演習，高鐵台南站、左營站之聯外接駁公車、快捷公車，以及排班計程車等，將於演習時段，配合交通管制暫停行駛。前往高鐵台南站、左營站搭車之旅客應提前到站，避免延誤既定行程。