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大台北、中南部高溫34度 明鋒面來襲

中央氣象局指出，今天（11日）天氣穩定炎熱，各地高溫達31度，大台北及中南部地區達34度。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-05-11  06:27

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（11日）天氣穩定炎熱，各地高溫達31度，大台北及中南部地區達34度。天氣方面，午後北部、東半部山區有雨。

氣象局表示，今天各地高溫可達31度以上，大台北地區及中南部地區更熱一些，高溫達34度以上。天氣方面，午後山區有熱對流發展，北部、東半部山區有雨。

氣象局預估，週五（12日）上半天天氣穩定，下半天鋒面接近，中部以北降雨機率漸增。溫度方面，各地高溫都在30度以上，中南部甚至可達33至34度。

週六（13日）受鋒面影響，中部以北及東半部地區有雨，南部則為多雲午後有短暫雷雨的天氣，台東可能有局部焚風，高溫預計可達35度以上，其他地區因雲量增加及降雨影響，高溫稍微下降2、3度。

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空氣品質方面，今天北部為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
28 ~ 38 28 ~ 36 30 ~ 36 27 ~ 36

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為高量至過量級。（取自氣象局網站）

今天北部為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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