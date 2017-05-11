05/11 各報重點新聞一覽

2017-05-11 06:20

自由時報

前飛指部參謀長 淪共諜滲透達10年

前飛指部指揮官、現馬防部少將副指揮官謝嘉康涉嫌共諜案，案情越滾越大，檢調懷疑，吸收謝加入中國對岸組織的退役上校辛澎生，十年前擔任飛指部上校參謀長期間已被中國吸收，反飛彈防禦區域等重要軍機恐早已外洩，檢調不排除飛指部有其他人涉案，擴大偵辦。

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阻調查「通俄門」？ 川普閃鍘FBI局長

美國總統川普九日以「重拾大眾信賴與信心」為由，無預警開除全美最高執法官員聯邦調查局局長（ＦＢＩ）柯米，據信可能與柯米在去年美國總統大選期間放過川普對手希拉蕊．柯林頓所涉及的電郵門有關。此外，ＦＢＩ目前正就川普競選團隊與俄羅斯插手去年美國總統大選之關聯進行調查，川普在開除柯米時雖未提及此事，但民主黨人直指白宮藉由開除柯米干預調查。

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白凜涉拐上山 失蹤25天少女找到了

失蹤廿五天、令父母憂心如焚的十五歲顏姓少女，昨天終於在海拔二千六百公尺高的花蓮研海林道被警尋獲；涉誘拐少女的登山領隊張詠芸（綽號白凜），打算偕少女隱居山林的計畫不但泡湯，昨還被警方依略誘罪移送法辦，面臨一年以上、七年以下的刑責，晚間以二十萬元交保。

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蘋果日報

狂男割喉殺友 夫死妻傷

台中昨晚驚傳改運糾紛引發兇殺案！無前科的吳姓男子持木工刀，闖入大雅區陳姓友人住處刺殺，造成陳男不治、陳妻輕傷，吳嫌行兇後留在屋內十五分鐘至警方將他逮捕。他一度供稱，不滿陳男以助他改運為幌子，要求兩人在一間寺廟廂房「相互手淫」，這件事他一直放在心上，昨天他帶刀要去質問對方為什麼要這樣做，對方否認，兩人口角他憤而行兇，但晚間警訊時又不承認，且答非所問，真正行兇原因還待釐清。

與時俱進 公僕收禮上限3千 擬鬆綁為3600元

根據行政院《公務員廉政倫理規範》規定，公務員在婚喪喜慶等正常社交禮俗往來，最高只能收3000元的禮金或禮物，但廉政署考量社會經濟轉變及各地風情差異等因素，3000元上限已不合時宜，最近打算上修至3600元，並將發函全國公務機關投票調查，最快年底將修正案送交政院審查。

聯合報

川普拔FBI局長柯米 水門事件翻版？！

美國總統川普九日傍晚突然開除聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米，理由是柯米去年調查希拉蕊．柯林頓電郵案處理不當，已無法有效領導ＦＢＩ。不過，柯米正負責調查川普的助理去年大選時是否違法和俄羅斯合謀，川普開除他立刻被批評是政治干預辦案。

育嬰留職停薪津貼 工作半年可請領

立法院昨初審通過就業保險法修正草案，請領育嬰留職停薪津貼的就保年資條件，由一年放寬為六個月，在母親節前送給新鮮人爸媽一份賀禮。未來草案三讀通過後，初入職場的勞工只要工作滿六個月，就可申請育嬰留停津貼。

中國時報

小英遭譏「通零太后」

國民黨主席候選人洪秀柱、韓國瑜、郝龍斌、吳敦義、潘維剛與詹啟賢等6人（見圖左起，陳信翰攝），昨天出席由中天電視台舉辦的全國首場國民黨主席選舉電視辯論會。針對兩岸關係，潘維剛表示，蔡英文總統上台後不到1年就把兩岸關係歸零，可以稱之為「通『零』太后」，直接把兩岸關係、互信等統統歸零。

水門案翻版…川普炒了FBI局長

美國總統川普9日以同意司法部長塞申斯和副部長羅森斯坦的建議為由，突然開除聯邦調查局（FBI）局長柯米，震驚美國政壇。由於FBI正調查去年總統大選期間，川普競選陣營成員是否與俄羅斯串通，聯手影響選情，時機敏感，民主黨議員痛批此舉猶如「水門案」翻版。