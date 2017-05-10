「男」丁格爾行情看漲 小鮮肉投身護理師行列
2017-05-10 23:10
「男」丁格爾逐年增加。（記者黃文瑜攝）
〔記者黃文瑜／台南報導〕醫護人員過勞、醫療暴力事件及薪資問題讓台灣傳出護理人才荒，今日中華醫事大學為280位護理系學生舉行加冠儀式，其中男護理師就占43人，比前年提高約5%。中華醫事大學護理系主任黃惠子表示，因男生有先天體能優勢，廣受業界喜愛。
校方表示，「加冠傳光典禮」是護理系學生進入臨床實習前的重要儀式，女護生接受老師配戴護士帽，男護生則掛上名牌，期許學生提供良好照顧服務。黃惠子指出，從13年前政府鬆綁開放男性投入護理師行列後，男性就讀護理系比例逐年提高，除了技術與女護理師相同外，「男」丁格爾更有體能優勢能搬動患者，在精神料病房也較能「鎮」住病患。
華醫護理系學生陳俊武，原本讀物理治療，畢業後擔任精神科護佐，他表示，有時病患發作還會被病患打，薪資平均下來一天約1000元，是業界的低薪族群。以現在業界行情一般護理師薪資約43k，所以他利用假日修讀護理系，加入護理師行列，「這樣我能給病患提供更好更周全的服務，也能增加收入，一舉兩得。」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- BMW大7駕駛耍三寶 國道急煞挑釁害5車追撞
- 林奕含之死 南檢首傳陳星
- 川普怒裁FBI局長 傳下一刀將砍向這位將軍！
- 二億建地下停車場 效益受質疑
- 打工又顧病父 謝庚錞獲孝悌楷模
- 中職》陳傑憲連21場敲安 外加飛撲美技沒收安打（影音）
- 強化管理OBU客戶 來路不明可直接關戶
- 校車狼司機 邊開車邊襲胸女學生
- 《大學申請入學放榜》南一中200人 上台成清交政醫
- 馬防部少將副指揮官 涉共諜案
- 中職Live》鄭凱文7局失2分領軍 兄弟1分差擊敗獅
- 我的一票選總統 男神「照」得住
- 星國中學延後上學45分鐘 施行近一年後...
- 國泰慶24連霸 鄭慧芸「鑽」百萬
- 相葉新劇毛毛der 竟然看到這東西
- 省稅、囤貨效應 前4月遺贈稅、菸稅創高
- 《台股青紅燈》以秒計算的萬點行情
- 阿杜加盟新東家 林俊傑韓庚道喜
- 法斯賓達打自己 《異形：聖約》續緣搞基情
- 大學申請入學放榜 一中79人上台大 中女中醫學科系倍增
- 中科院土國參展 雄三弓三受矚目
- 兩度與成大醫無緣 重考進台大醫
- 〈旅遊的滋味〉黃瓜與童趣
- 95歲嬤動脈破裂 裝支架救回一命
- 永康砲校遷建 創意設計園區動土
- 大學個人申請放榜 苗縣各校都成長
- 民眾不爽小英政策 一例一休居首
- 改善高地戶供水 吳秉叡允當選補助8成
- 義竹養豬沼氣發電 可供279家戶用電
- 《國際現場》Coach併Kate Spade
- 蘋果參一咖 軟銀千億美元科技基金將啟動
- （影音）有無固定女友？ 九孔傻眼「我像淫賊嗎」
- 修復翁新統大屋 桃市民代轟原地踏步
- 陳星難定罪？ 律師：刑法228條該更新判例了
- 當不成第一先生 柯林頓改當小說家
- 桃影「再見楊德昌」 電影人觀展追憶
- 父逝顧病母 葉詩薇向學進成大
- 社論》蠻荒之力加速台灣背道而馳
- 〈旅遊的滋味〉澳底漁港風情
- 遊隼雛鳥不慎墜崖 鳥友全都錄
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「男」丁格爾行情看漲 小鮮肉投身護理師行列
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分