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「男」丁格爾行情看漲 小鮮肉投身護理師行列

「男」丁格爾逐年增加。（記者黃文瑜攝）

2017-05-10  23:10

〔記者黃文瑜／台南報導〕醫護人員過勞、醫療暴力事件及薪資問題讓台灣傳出護理人才荒，今日中華醫事大學為280位護理系學生舉行加冠儀式，其中男護理師就占43人，比前年提高約5%。中華醫事大學護理系主任黃惠子表示，因男生有先天體能優勢，廣受業界喜愛。

校方表示，「加冠傳光典禮」是護理系學生進入臨床實習前的重要儀式，女護生接受老師配戴護士帽，男護生則掛上名牌，期許學生提供良好照顧服務。黃惠子指出，從13年前政府鬆綁開放男性投入護理師行列後，男性就讀護理系比例逐年提高，除了技術與女護理師相同外，「男」丁格爾更有體能優勢能搬動患者，在精神料病房也較能「鎮」住病患。

華醫護理系學生陳俊武，原本讀物理治療，畢業後擔任精神科護佐，他表示，有時病患發作還會被病患打，薪資平均下來一天約1000元，是業界的低薪族群。以現在業界行情一般護理師薪資約43k，所以他利用假日修讀護理系，加入護理師行列，「這樣我能給病患提供更好更周全的服務，也能增加收入，一舉兩得。」

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