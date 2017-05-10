慈濟浴佛走環保風 塑膠袋巧變康乃馨

2017-05-10 22:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕再過幾天就是母親節，送給媽媽的康乃馨也可以不凋零！慈濟基金會在即將舉辦的浴佛大典中，將走出環保風格，以一朵朵塑膠袋手作的環保康乃馨，及一個個寶特瓶製成的環保蓮花燈與浴佛的環保蓮，展現出兼顧環保人文與敬天愛地之創意。

慈濟基金會將在母親節於全球五大洲共38個國家/地區，預計舉辦逾472場浴佛典禮，估計超過26萬人參加。其中，5月14日在台北、花蓮的浴佛場次，將有志工利用寶特瓶手工製作的環保蓮花燈與浴佛的環保蓮。

慈濟基金會表示，環保康乃馨是由桃園中壢區慈濟志工發揮巧思製成，利用回收的塑膠袋，細心挑選撫揉成各色環保康乃馨；而環保蓮花燈也是慈濟環保志工的設計，台北由內湖環保教育站創意DIY的團隊製作，從第一代開始不斷改良到第四代，每一盞蓮花燈都需藍白綠三色的寶特瓶，力求一刀剪到底，才能保持圓角不割傷手。

慈濟基金會指出，塑膠袋、寶特瓶大量的使用，已經造成大地之母沉重的負擔，將環保回收的物品透過創意巧思的再製，不僅是讓環保落實在日常中，更能將被丟棄的物品再製成美觀實用又極具創意的產品，不僅重新賦予環保回收品的新價值，更有著「愛物、惜物、延續物命」的意義。