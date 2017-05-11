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甘願被俘虜！李婉鈺「真愛」公開

2017-05-11  07:30

〔記者簡亭宇／台北報導〕被封為議會美魔女的李婉鈺，熱愛美食不分價位，儘管身在小吃臥虎藏龍的板橋區，身材依然保持得玲瓏有致。本週週末生活版特別挖出她的私房小吃名單，看看是哪家美食能撫慰她平日服務選民的辛勞？

李婉鈺首推專賣素食料理的「巢食蔬」，店家菜單走中西合併路線，從一般中式熱炒到創意西式炒飯都有，其中「螞蟻上樹」更是她的最愛，吸飽醬汁的冬粉帶點微辣，炒到口感適中，即使放涼也不會軟爛；青醬炒飯則使用西班牙高級橄欖油調味，讓每一口都吃進健康，還有還有，用多種香料烹調的手工臭豆腐，麻而不辣超開胃！李婉鈺說：「每到農曆初一、十五，我總會到這邊報到，巢食蔬讓原本沒有吃素習慣的我，也能開心享用美味。」

而她從小吃到大的「林員大粒肉圓」，則是趕行程時的第一選擇，皮薄餡多的肉圓先蒸熟後才下鍋油炸，因此吃起來不油不膩，用料大方的內餡，除了有肉餡之外，還有鵪鶉蛋、筍子與香菇，飽足又營養。【想知道更多議員推薦的美食？鎖定2017.05.14週日的週末生活版！】

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  • 李婉鈺擺脫賄選疑雲後，每月初一、十五吃素時都會到特定的素食店報到。（記者沈昱嘉攝）

    李婉鈺擺脫賄選疑雲後，每月初一、十五吃素時都會到特定的素食店報到。（記者沈昱嘉攝）

  • 李婉鈺鍾愛的肉圓店，肉圓尺寸比一般還要大，吃一顆就能抵一餐。（記者沈昱嘉攝）

    李婉鈺鍾愛的肉圓店，肉圓尺寸比一般還要大，吃一顆就能抵一餐。（記者沈昱嘉攝）

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相關關鍵字： 李婉鈺 素食 美食 蔬食 議員 週報
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