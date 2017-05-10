恆春轉運站租約到 廁所問題惹民怨
2017-05-10 20:34
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕92年間開始營運的恆春轉運站，屏客與恆春鎮公所租約9日到期，今天一早轉運站大廳候車室大門緊閉，不少乘客一度搞不清買票地點，目前恆春轉運站保留在原有位置右側，恆春鎮公所強調，新廠商得標進駐前，售票、候車及廁所等轉運功能不變。
轉運站租約到期第一天，候車乘客因不習慣抱怨連連，雖然候車及售票沒有問題，但廁所因為客運業者整理中，民眾必須暫時到周邊警察局或超商借用，引發不少民怨，甚至質疑恆春鎮公所刻意封閉廁所。
「售票、候車及廁所不變！」恆春鎮公所強調，在新廠商承租前的空窗期，公所同意客運在原處臨停上下車，也有簡易候車亭及售票辦公室，廁所同樣開放搭車民眾使用，絕沒有封閉不准使用，可能是客運業者整理中，希望民眾體諒幾天。
恆春鎮公所表示，轉運站大廳部分9日招標第一次流標，今天將再次上網招標，未來廠商承租後，客運臨停區域及空間使用，將由廠商與客運業者協調。
位在恆春鎮中央的客運轉運站（舊恆春公會堂），由恆春前鎮長林金源租給屏客、國光等客運公司進行聯合營運，是恆春搭車轉往墾丁、西半島、滿州、車城等地區的總樞紐，近年恆春觀光業起飛，頻繁進出的客運帶動恆春老街周邊發展，卻帶來違規白牌車、臨停車輛佔用道路兩側，與大量客運車進出形成道路壅塞，引發居民不滿，恆春鎮公所透過改造轉運站方式，希望解決周邊交通打結狀況，活化公會堂功能拚觀光及地方產業。
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