| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大福彩、今彩539 開獎囉！ PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

恆春轉運站租約到 廁所問題惹民怨

2017-05-10  20:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕92年間開始營運的恆春轉運站，屏客與恆春鎮公所租約9日到期，今天一早轉運站大廳候車室大門緊閉，不少乘客一度搞不清買票地點，目前恆春轉運站保留在原有位置右側，恆春鎮公所強調，新廠商得標進駐前，售票、候車及廁所等轉運功能不變。

轉運站租約到期第一天，候車乘客因不習慣抱怨連連，雖然候車及售票沒有問題，但廁所因為客運業者整理中，民眾必須暫時到周邊警察局或超商借用，引發不少民怨，甚至質疑恆春鎮公所刻意封閉廁所。

「售票、候車及廁所不變！」恆春鎮公所強調，在新廠商承租前的空窗期，公所同意客運在原處臨停上下車，也有簡易候車亭及售票辦公室，廁所同樣開放搭車民眾使用，絕沒有封閉不准使用，可能是客運業者整理中，希望民眾體諒幾天。

恆春鎮公所表示，轉運站大廳部分9日招標第一次流標，今天將再次上網招標，未來廠商承租後，客運臨停區域及空間使用，將由廠商與客運業者協調。

位在恆春鎮中央的客運轉運站（舊恆春公會堂），由恆春前鎮長林金源租給屏客、國光等客運公司進行聯合營運，是恆春搭車轉往墾丁、西半島、滿州、車城等地區的總樞紐，近年恆春觀光業起飛，頻繁進出的客運帶動恆春老街周邊發展，卻帶來違規白牌車、臨停車輛佔用道路兩側，與大量客運車進出形成道路壅塞，引發居民不滿，恆春鎮公所透過改造轉運站方式，希望解決周邊交通打結狀況，活化公會堂功能拚觀光及地方產業。

廣告
  • 恆春轉運站周邊是恆春鎮內車潮壅塞地帶。（記者蔡宗憲攝）

    恆春轉運站周邊是恆春鎮內車潮壅塞地帶。（記者蔡宗憲攝）

  • 原轉運站大廳候車室大門緊閉。（記者蔡宗憲攝）

    原轉運站大廳候車室大門緊閉。（記者蔡宗憲攝）

  • 原恆春轉運站保留在原有位置右側。（記者蔡宗憲攝）

    原恆春轉運站保留在原有位置右側。（記者蔡宗憲攝）

  • 目前保留候車空間。（記者蔡宗憲攝）

    目前保留候車空間。（記者蔡宗憲攝）

  • 恆春轉運站租約到，僅保留候車、售票、廁所功能。（記者蔡宗憲攝）

    恆春轉運站租約到，僅保留候車、售票、廁所功能。（記者蔡宗憲攝）

  • 目前轉運站廁所關閉中。（記者蔡宗憲攝）

    目前轉運站廁所關閉中。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廁所 恆春 恆春轉運站
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：恆春轉運站租約到 廁所問題惹民怨


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.