沒照片不能補辦准考證 網友當年這樣解危被推爆！

有網友當年考學測忘記帶准考證，直接剪身分證照片來補辦。學測示意圖，非新聞當事人。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-10 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕升四技、二專、二技的統一入學測驗在上週末考試，也在網路上掀起考試相關話題，就有鄉民回憶起當年考學測時忘記帶准考證的往事，該名鄉民說，由於補發需要照片，她剛好沒有，於是靈機一動，把身分證的照片剪下來用，此事之後還登上媒體版面，引發熱議。

該名鄉民在PTT笨版發文，表示她當年考學測第一天起了個大早，吃完早餐再去考場，結果離考試預備鈴響前30分時，她發現忘了帶准考證，於是就到試務中心補辦。

到試務中心後，工作人員告知她要照片才能補辦，但她沒有照片，此時原PO靈機一動，亮出了身分證和健保卡說：「就剪這個吧！」試務人員還驚訝地說：「你確定？」但此時離考試只剩5分鐘，原PO就決定剪身分證了。

之後考完試，原PO說，不知道哪個試務人員爆料給記者，考完回家就在奇摩首頁上看到自己的蠢事，還被朋友瘋狂轉貼，長輩跟她打招呼都說：「妳剪身分證喔！好厲害哦！」，還被笑到現在，結果最後考爛了還是要考指考，讓她不禁感嘆「早知道不補發了XD」。

原PO還附上當時的新聞連結，此事也引發網友熱烈討論，有人就說：「這還蠻聰明的！」、「當機立斷阿 ，好猛！」、「你太聰明了，出去（因為文章在笨版）」、「是個機智的朋友呢」。