高雄山海國中生交流 相約上山野營
2017-05-10 20:21
［記者黃旭磊／高雄報導］山區小校到近海國中寄宿學習，相邀上山野營。
高雄市那瑪夏國中與小港國中結為「城鄉共學伙伴學校」，23名學生今天（10日）在小港國中升旗典禮獻唱布農族傳統童謠，歌聲清澈嘹亮，港中學生也即興表演現代舞，學生以歌聲與舞蹈相見歡，共譜山海之歌，驚喜連連。
學生來自布農族、卡那卡那富族與拉阿魯哇族，其中一名腦麻生首度下山住宿，將在寄宿家庭度過5天都會生活。而師生也邀請小港國中學生11月前往那瑪夏，體驗打獵、作陷阱及野營。
學生謝世文說，首次下山，緊張又期待，所幸港中師生熱情接待，都市孩子有禮貌、守紀律，而數學與社團課充滿挑戰，覺得自己落後很多，要努力學習。
另名學生表示，在山上常吃肉，寄宿家庭吃麵食較不習慣，相信幾天後會習慣，而「港中學生讓出房間，超級感動。」
那瑪夏國中校長洪自強說，學生畢業證書寫著「每個孩子都要去尋找自我的獵場」，山區孩子總有一天離開家鄉，這次交流提供學生最佳訓練場，相信能帶來深刻學習經驗。
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