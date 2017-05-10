| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大福彩、今彩539 開獎囉！ PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌 超貼心！這樣送「禮」最得娘心
 首頁 > 生活

高雄山海國中生交流 相約上山野營

2017-05-10  20:21

［記者黃旭磊／高雄報導］山區小校到近海國中寄宿學習，相邀上山野營。

高雄市那瑪夏國中與小港國中結為「城鄉共學伙伴學校」，23名學生今天（10日）在小港國中升旗典禮獻唱布農族傳統童謠，歌聲清澈嘹亮，港中學生也即興表演現代舞，學生以歌聲與舞蹈相見歡，共譜山海之歌，驚喜連連。

學生來自布農族、卡那卡那富族與拉阿魯哇族，其中一名腦麻生首度下山住宿，將在寄宿家庭度過5天都會生活。而師生也邀請小港國中學生11月前往那瑪夏，體驗打獵、作陷阱及野營。

學生謝世文說，首次下山，緊張又期待，所幸港中師生熱情接待，都市孩子有禮貌、守紀律，而數學與社團課充滿挑戰，覺得自己落後很多，要努力學習。

另名學生表示，在山上常吃肉，寄宿家庭吃麵食較不習慣，相信幾天後會習慣，而「港中學生讓出房間，超級感動。」

那瑪夏國中校長洪自強說，學生畢業證書寫著「每個孩子都要去尋找自我的獵場」，山區孩子總有一天離開家鄉，這次交流提供學生最佳訓練場，相信能帶來深刻學習經驗。

廣告
  • 那瑪夏國中學生獻唱布農族傳統童謠。（記者黃旭磊攝）

    那瑪夏國中學生獻唱布農族傳統童謠。（記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小港國中 布農族 那瑪夏 那瑪夏國中
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒棒棒腿
好涮嘴✧清香椒鹽蝦
快速炒出焦糖洋蔥！
多汁水蜜桃怎麼挑？
轉寄

標題：高雄山海國中生交流 相約上山野營


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月10日‧星期三‧丁酉年四月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.